Ночью температура опустится до +1: будет ли резким предстоящее похолодание

В первые дни октября по Украине ожидается понижение температуры воздуха. Похолодание будет особенно ощущаться ночью 3 – 4 октября.

Об этом сообщила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.

Насколько резко похолодает

Изменение температуры ожидается с 1 октября, а более заметно показатели начнут снижаться со 2 октября.

По словам синоптика, это связано прежде всего со сменой воздушной массы. На территорию нашей страны будет поступать более прохладный воздух, из-за чего температура будет на несколько градусов ниже.

Похолодание будет происходить постепенно, однако ощутимо оно будет в ночные часы.

Дополнительным фактором является интенсивное сокращение продолжительности светового дня, а значит, воздух не так сильно прогревается днем. В дальнейшем похолодание станет более заметным.

Уже 3 – 4 октября ночью температура по территории Украины составит всего около +1…+6 градусов тепла,

– отметила Птуха.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в южных и юго-восточных областях ночью температура может подниматься до +12 градусов. В Карпатах, по словам Птухи, местами похолодает до 0 градусов.

В то же время днем сохраняется умеренно теплая воздушная масса, удерживающая температурные показатели в пределах +15…+21 градус. Впрочем, точные прогнозы зависят от облачности.