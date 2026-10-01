Ночью температура опустится до +1: будет ли резким предстоящее похолодание
В первые дни октября по Украине ожидается понижение температуры воздуха. Похолодание будет особенно ощущаться ночью 3 – 4 октября.
Об этом сообщила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.
Насколько резко похолодает
Изменение температуры ожидается с 1 октября, а более заметно показатели начнут снижаться со 2 октября.
По словам синоптика, это связано прежде всего со сменой воздушной массы. На территорию нашей страны будет поступать более прохладный воздух, из-за чего температура будет на несколько градусов ниже.
Похолодание будет происходить постепенно, однако ощутимо оно будет в ночные часы.
Дополнительным фактором является интенсивное сокращение продолжительности светового дня, а значит, воздух не так сильно прогревается днем. В дальнейшем похолодание станет более заметным.
Уже 3 – 4 октября ночью температура по территории Украины составит всего около +1…+6 градусов тепла,
– отметила Птуха.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в южных и юго-восточных областях ночью температура может подниматься до +12 градусов. В Карпатах, по словам Птухи, местами похолодает до 0 градусов.
В то же время днем сохраняется умеренно теплая воздушная масса, удерживающая температурные показатели в пределах +15…+21 градус. Впрочем, точные прогнозы зависят от облачности.