Будет ли резкое похолодание в ближайшие дни

Чрезвычайная жара на долго не задержалась. Сейчас в Украине спокойная и умеренно теплая погода. Впрочем, ожидается снижение температуры.

И будет ли в ближайшие дни резкое похолодание, какой погоды ждать дальше, передает 24 Канал.

Смотрите также Погода на сентябрь: каким может быть первый месяц осени

Похолодание в Украине

В Укргидрометцентре прогнозировали, что в ближайшие трое суток, 12 – 14 августа будет без осадков. Только днем на северо-востоке местами будет идти небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер будет северо-западный, 5 - 10 метров на секунду.

Температура ночью +10 — +16, на Юге +16 — +22. Днем +20 — +26 градусов. В южной части, 13 — 14 августа и на Закарпатье +25 — +31,

отметили синоптики.

Поэтому резкое похолодание в Украине пока не ожидается.

Заметим, ранее синоптик Игорь Кибальчич писал, что во второй половине августа ожидается постепенное снижение температуры, на что будет влиять сразу несколько факторов. В частности, уменьшение продолжительности светового дня и высоты солнца, перестройка синоптических процессов на более зональный характер, а также увеличение облачности.