Какой будет погода в течение этой недели, рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал.

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Морозы в Украине

Ближайшие несколько ночей в большинстве регионов Украины температура воздуха будет достигать -2 – -8 градусов.

Самые прохладные будут ночи на 14 – 15 января на Закарпатье и Прикарпатье, -8 – -14 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

В то же время добавила, в ночь на четверг морозы уже немного ослабнут. Так, в большинстве регионов, кроме Юга и Юго-Востока, уже ожидается от +1 до -4 градусов.

В течение недели дневные максимумы будут колебаться от -3 до +3 градусов.

Кстати, по прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток в Украине будет преобладать погода без осадков. Только 15 января небольшой снег в западных, местами северных, днем и центральных областях.

Также Наталья Птуха рассказала, что на дорогах западных, северных, Винницкой и Черкасской областей местами гололедица. Ветер в Украине юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 12 метров в секунду.

Кстати, в Укргидрометцентре ответили, будут ли морозы до -20 градусов. Читайте по ссылке.

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