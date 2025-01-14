Якою буде погода протягом цього тижня, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал.
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Морози в Україні
Найближчі кілька ночей у більшості регіонів України температура повітря сягатиме -2 – -8 градусів.
Найпрохолодніші будуть ночі на 14 – 15 січня на Закарпатті та Прикарпатті, -8 – -14 градусів,
– зазначила Наталія Птуха.
Водночас додала, у ніч на четвер морози вже трохи слабшатимуть. Так, у більшості регіонів, окрім Півдня й Південного Сходу, вже очікується від +1 до -4 градусів.
Протягом тижня денні максимуми коливатимуться від -3 до +3 градусів.
До речі, за прогнозом синоптиків, у найближчі три доби в Україні переважатиме погода без опадів. Тільки 15 січня невеликий сніг у західних, подекуди північних, вдень і центральних областях.
Також Наталія Птуха розповіла, що на дорогах західних, північних, Вінницької й Черкаської областей подекуди ожеледиця. Вітер в Україні південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 12 метрів на секунду.
До речі, в Укргідрометцентрі відповіли, чи будуть морози до -20 градусів. Читайте за посиланням.
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Погода на місяць
- Середня місячна температура повітря в січні передбачається 0 – -3 градуси, але на Закарпатті, Одещині, Херсонщині й у Криму 0 – +2, що на 1,5 – 2 градуси більше за норму.
- Тим часом місячна кількість опадів в Україні очікується 32 – 79 міліметрів. Це в межах норми.
- До слова, абсолютний мінімум температури повітря, який за всю історію спостережень фіксували у січні, сягає -23 – 37 градусів. Однак, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та в Карпатах подекуди -38 – -39, а в Черкаській і Луганській – місцями навіть -40 – -41,9 градуса. На півдні Криму -13 – -22.
- Абсолютний максимум +10 – +18, у Криму до +21, а в Чернігівській і Сумській областях, а також на високогір'ї Карпат +8 – +9 градусів.