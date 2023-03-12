В Украине снова похолодание: впрочем, ненадолго – когда ждать возвращения тепла
Источник:Укргидрометцентр
Хотя в субботу донимали дожди, однако температура воздуха днем была довольно-таки высокой. Впрочем, уже сегодня ночью столбики термометра опустились вниз. К счастью, синоптики дают надежду, что похолодание задержится совсем ненадолго.
В Украине немного похолодало
Самую прохладную ночь в воскресенье прогнозировали на Западе. В частности, на Закарпатье до -2 градусов. Между тем в других регионах хоть преимущественно и небольшие, но плюсы.
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Днем в западных и северных областях в основном только +3...+5 градусов. В Черновцах и Ужгороде до +7.
Заметим, вероятно, самая высокая температура в этот день будет на Востоке и в Крыму до +11 градусов тепла.
Ночью в Украине дождь и мокрый снег; днем в восточной части небольшой дождь, в северных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков,
— отметили в Укргидрометцентре.
Прогноз на понедельник
Ночью понедельника похолодает еще больше. Небольшие морозы прогнозируют уже по всей территории нашего государства. Максимум -3.
Интересно, что пока на Западе температура днем вырастет до +11, на Востоке опустится до +4…+6. Везде будет облачно с прояснениями, без осадков.
12 марта – штормовое предупреждение
Заметим, что 12 марта синоптики сделали штормовое предупреждение. Они отметили, что в течение этого дня нас ожидает много осадков, а также сильный ветер. Поэтому следует быть очень осторожными.
Что касается температуры воздуха, то по всей территории Украины она будет колебаться от +3 до +11 градусов. Холоднее всего будет на Западе и Севере, а вот больше всего тепла – на Востоке и Юге.