Ударят ли сильные морозы уже в скором времени

Синоптики предупреждали, что на этой неделе в Украине снизится температура воздуха. Похолодание будет сопровождаться периодическим выпадением снега.

Но ждать ли больших морозов в ближайшие дни – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Похолодание в Украине

В течение ближайших дней температура воздуха в Украине постепенно снизится. Это произойдет вследствие проникновения на территорию восточной и юго-восточной Европы холодного арктического воздуха с севера.

Похолодание будет сопровождаться периодическим выпадением снега и мокрого снега, на юге страны местами с дождем. Самые низкие температуры прогнозируются в Карпатах, а теплее всего традиционно будет в Крыму, Приазовье и в Одесской области,

– отметил Кибальчич.

Метеоролог прогнозировал, что во вторник, 4 февраля, в большинстве областей будет идти небольшой, местами умеренный снег или мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров на секунду, на Закарпатье переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью -1 – -6 градусов. Днем -3 – +2. В Карпатах ночью -5 – -10, днем -2 – -7.

В среду ночью в Карпатском регионе, днем на Востоке, Севере и местами в Крыму небольшой снег, мокрый снег. В других регионах без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северной четверти, 5 – 10 метров в секунду. Ночью -3- – -8, днем -3 – +2. Однако в Карпатах ночью -6 – -11, днем -1 – -6.

В четверг, 6 февраля, небольшой снег ожидается на Севере, днем также на Западе и Востоке. Между тем на Юге и в центральной части без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -2 – -7, днем -2 – +3. В Карпатах ночью -6 – -11, днем -1 – -6.

В пятницу небольшой снег или мокрый снег на Западе и Востоке. В остальных регионах без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Также возможен туман. Ветер восточный/юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -3 – -8, днем -1 – +4. В Карпатах ночью -5 – -10, днем 0 – -5 градусов.

В субботу, 8 февраля, в большинстве областей уже преимущественно без осадков. Только ночью местами на Западе и Северо-Востоке возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный/юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью -1 – -6 градусов, днем -1 – +4. Однако в Карпатах -3 – -8 градусов и -1 – -4 соответственно.

В воскресенье под влиянием мощного антициклона с Северо-Востока, ожидается сухая комфортная погода с переменной облачностью. Ветер восточной четверти, 7 – 12 метров на секунду. Впрочем, в Приазовье и Крыму возможны отдельные порывы, 15 – 17 метров в секунду. Ночью -3 – -8 градусов, днем -3 – +2. В Крыму и Одесской области ночью -2 – +3, днем 0 – +5 градусов.