Та чи чекати великих морозів найближчими днями – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Дивіться також Чи буде рання весна і чи чекати морозів у лютому: інтерв'ю з метеорологинею про погоду в Україні

Похолодання в Україні

Протягом найближчих днів температура повітря в Україні поступово знизиться. Це станеться внаслідок проникнення на територію східної та південно-східної Європи холодного арктичного повітря з півночі.

Похолодання супроводжуватиметься періодичним випаданням снігу та мокрого снігу, на півдні країни місцями з дощем. Найнижчі температури прогнозуються у Карпатах, а найтепліше традиційно буде у Криму, Приазов'ї та на Одещині,

– зазначив Кібальчич.

Метеоролог прогнозував, що у вівторок, 4 лютого, в більшості областей йтиме невеликий, подекуди помірний сніг або мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, на Закарпатті змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -1 – -6 градусів. вдень -3 – +2. У Карпатах вночі -5 – -10, вдень -2 – -7.

У середу вночі у Карпатському регіоні, вдень на Сході, Півночі й подекуди у Криму невеликий сніг, мокрий сніг. В інших регіонах без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північної чверті, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -3- – -8, вдень -3 – +2. Однак, у Карпатах вночі -6 – -11, вдень -1 – -6.

У четвер, 6 лютого, невеликий сніг очікується на Півночі, вдень також на Заході та Сході. Тим часом на Півдні й у центральній частині без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -2 – -7, вдень -2 – +3. У Карпатах вночі -6 – -11, вдень -1 – -6.

У п'ятницю невеликий сніг або мокрий сніг на Заході та Сході. В інших регіонах без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Також можливий туман. Вітер східний / південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -3 – -8, вдень -1 – +4. У Карпатах вночі -5 – -10, вдень 0 – -5 градусів.

У суботу, 8 лютого, у більшості областей уже переважно без опадів. Тільки вночі подекуди на Заході й Північному Сході можливий невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний / південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі -1 – -6 градусів, вдень -1 – +4. Однак, у Карпатах -3 – -8 градусів і -1 – -4 відповідно.

У неділю під впливом потужного антициклону з Північного Сходу, очікується суха комфортна погода з мінливою хмарністю. Вітер східної чверті, 7 – 12 метрів на секунду. Втім, у Приазов'ї та Криму можливі окремі пориви, 15 – 17 метрів на секунду. Вночі -3 – -8 градусів, вдень -3 – +2. У Криму й Одеській області вночі -2 – +3, вдень 0 – +5 градусів.