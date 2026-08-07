В Украине немного похолодает: надолго ли отступит жара

Снижение температуры воздуха в Украине началось с западных областей с приходом атмосферного фронта. Уже с начала следующей рабочей недели большинство регионов окажутся под влиянием нового антициклона.

Таким образом, ожидается сухая погода, но воздух станет заметно свежее. Об этом сообщила начальница отдела по взаимодействию со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "РБК-Украина".

Надолго ли наступило похолодание?

Атмосферный фронт, продвигающийся по территории страны, принес понижение температуры воздуха после волны сильной жары. По словам синоптика, в субботу, 8 августа, он покинет западные области и сместится на север, в центр и частично на юг страны.

К 9 – 10 августа фронт уйдет за восточную границу Украины. Только на юго-востоке в воскресенье возможны кратковременные дожди и грозы.

Далее на погоду снова будет влиять антициклон, а значит, с 10 августа преобладать будет погода без осадков. Соответственно, солнечных прояснений станет больше.

Но главное в том, что наконец-то сменится воздушная масса. После этого атмосферного фронта. И даже в следующем антициклоне уже будет преобладать более свежая воздушная масса,

– добавила Птуха.

Так, с воскресенья, 9 августа, температура воздуха в ночные часы составит +12...+17 градусов, а в дневные – +24...+29 градусов. Немного теплее будет в Закарпатье, а также на юге и востоке: +18...+23 градусов ночью и +28...+33 градуса днем.

"То есть сильной жары уже не будет", – отметила Птуха.