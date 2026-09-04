Почему в Украине резко похолодало после жары: синоптик объяснила причину

После того как температура достигла +27…+29 градусов, во многих регионах Украины стало заметно прохладнее. Синоптик заявила, что такие перепады температур не случайны.

Об этом представительница Укргидрометцентра Оксана Скляр рассказала в интервью 24 Каналу.

Почему в Украине понизилась температура?

Похолодание, которое Украина ощутила в начале сентября, связано с прохождением холодного атмосферного фронта. Он перемещается из Западной Европы в восточном направлении и приносит в большинство областей более прохладный воздух.

По словам Скляр, после прохождения фронта в Украину поступают воздушные массы с северо-запада. Именно они обусловили снижение температуры, особенно заметное в ночные часы.

В то же время в ближайшие дни на юге и юго-востоке будет несколько теплее. На эти регионы будет влиять область повышенного атмосферного давления, поэтому там температура постепенно повысится по сравнению с предыдущими днями.

Синоптик отмечает, что нынешние температуры нельзя назвать слишком холодными. Для начала сентября такая погода вполне комфортна, а дальнейшие изменения температуры будут зависеть от перемещения атмосферных фронтов. По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине еще возможны дожди и грозы, однако температура будет постепенно колебаться.

Напомним, на территории Украины ожидаются значительные осадки. Пятница, 4 сентября, в Украине будет преимущественно сухой – в большинстве областей дождей не будет, лишь на западе и севере днем местами возможны небольшие осадки.

Однако уже в субботу, 5 сентября, дожди снова усилятся – ночью они пройдут на севере, а днем охватят почти всю страну, за исключением юга и юго-востока. Местами осадки будут сопровождаться грозами.