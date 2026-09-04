Про це представниця Укргідрометцентру Оксана Скляр розповіла в інтерв'ю для 24 Каналу.

Чому в Україні впала температура?

Похолодання, яке Україна відчула на початку вересня, пов'язане з проходженням холодного атмосферного фронту. Він переміщується із Західної Європи у східному напрямку та приносить у більшість областей прохолодніше повітря.

За словами Скляр, після проходження фронту до України надходять повітряні маси з північного заходу. Саме вони зумовили зниження температури, особливо помітне у нічні години.

Водночас найближчими днями на півдні та південному сході буде дещо тепліше. На ці регіони впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому там температура поступово підвищиться порівняно з попередніми днями.

Синоптикиня наголошує, що нинішні температури не можна назвати надто холодними. Для початку вересня така погода є цілком комфортною, а подальші зміни температури залежатимуть від переміщення атмосферних фронтів. За прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні ще можливі дощі та грози, однак температура поступово коливатиметься.

Нагадаємо, на території України очікуються значні опади. П'ятниця, 4 вересня, в Україні буде переважно сухою – більшість областей залишатиметься без дощів, лише на заході та півночі вдень місцями можливі невеликі опади.

Проте, вже у суботу, 5 вересня, дощі знову посиляться – вночі вони пройдуть на півночі, а вдень охоплять майже всю країну, за винятком півдня та південного сходу. Місцями опади супроводжуватимуться грозами.