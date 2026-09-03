На Украину обрушился холодный атмосферный фронт: какую погоду стоит ожидать

В четверг, 3 сентября, и в пятницу, 4 сентября, в большинстве областей Украины местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В то же время на юге и юго-востоке сохранится сухая погода.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Какую погоду стоит ожидать в Украине?

3 и 4 сентября в Украине ожидается нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами в отдельных областях.

В четверг, 3 сентября, по территории страны будет проходить новый атмосферный фронт, поэтому локальные осадки возможны в Прикарпатье и Закарпатье, а днем – в северных областях, в Винницкой и Черкасской областях. В то же время на юге и юго-востоке осадков не ожидается, поэтому там воздух будет прогреваться лучше.

Температура ночью составит +8…+15 градусов, а днем – +22…+27 градусов. В Закарпатье и на юге страны воздух прогреется до +31 градуса. Ветер будет преимущественно западным, со скоростью 5–12 метров в секунду.

Напомним, на выходных в Украине прогнозируется переменная погода. В частности, в субботу, 5 сентября, в большинстве областей Украины ожидаются дожди, местами – грозы и сильный ветер. Днем будет +19…+24 градуса, на юго-востоке и в Крыму – до +30 градусов. В воскресенье, 6 сентября, дожди пройдут преимущественно на севере и востоке, а температура ночью снизится до +8…+13°.