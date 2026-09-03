Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Яку погоду варто очікувати в Україні?

3 та 4 вересня в Україні очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами в окремих областях.

У четвер, 3 вересня, територією країни проходитиме новий атмосферний фронт, через що локальні опади можливі на Прикарпатті та Закарпатті, а вдень – у північних областях, на Вінниччині та Черкащині. Водночас на півдні та південному сході опадів не очікується, тому там повітря прогріватиметься краще.

Температура вночі становитиме +8…+15 градусів, а вдень – +22…+27 градусів. На Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до +31 градусів. Вітер буде переважно західним, зі швидкістю 5 – 12 метрів за секунду.

Нагадаємо, на вихідних в Україні прогнозують змінну погоду. Зокрема, у суботу, 5 вересня, у більшості областей України очікуються дощі, місцями – грози та сильний вітер. Вдень буде +19…+24 градусів, на південному сході та в Криму – до +30 градусів. У неділю, 6 вересня, дощі пройдуть переважно на півночі та сході, а температура вночі знизиться до +8…+13°.