В Украину идет циклон: в ряде областей пройдут ливни, а жара не отступит

С середины недели в Украину придет циклон, который принесет дожди и снижение температуры на западе, тогда как на юго-востоке сохранится сильная жара. Наиболее дождливо будет 17 июля, когда атмосферный фронт накроет несколько областей.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометцентр. Уже с середины недели погода в Украине начнет резко меняться: к западным регионам надвигается циклон из Западной Европы, который принесет умеренные и местами сильные дожди.

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Циклон несет дожди в Украину

В ближайшие два дня кратковременные ливни с грозами ожидаются на западе страны, а 16 июля локально – на Житомирщине и Винницкой области. 17 июля атмосферный фронт обусловит еще больше дождей, которые накроют Житомирскую, Винницкую, Киевскую, а местами Черкасскую и Кировоградскую области.

На остальной территории сохранится сухая и жаркая погода: на юге и востоке температура будет достигать +35 – +37 градусов, в центре – до +29 – +34 градусов. В столице в конце недели жара несколько спадет до +24 – +27 градусов, а с 17 июля возможны периодические дожди.

На западе же страны в середине недели похолодает до +18 – +23 градусов. Синоптики предупреждают, что несмотря на дожди, контраст температур между регионами сохранится.