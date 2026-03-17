В Украину пришло похолодание: где будет снижение до +2 в дневное время

Синоптическая ситуация в Украине в ближайшие дни будет настраиваться на незначительное похолодание из-за поступления прохладного воздуха с востока и северо-востока. Кое-где снизятся дневные температуры.

Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра в комментарии для РБК-Украина.

Как изменится температура в Украине?

Наталья Птуха рассказала, что в течение ближайших нескольких суток ночные температуры могут снизиться и составлять от 4 градусов тепла до 3 градусов мороза, но в зависимости от ситуации с облачностью, по всей территории Украины.

Всего в дневные часы по территории страны температура воздуха составит от 4 до 11 градусов тепла. Самые теплые условия прогнозируют для западной и юго-западной частей, там может пригреть до +13 градусов тепла.

По ее словам, холоднее всего будет на северо-востоке, в ближайшие два дня там ожидается от 2 до 7 градусов тепла днем. В течение 19 марта в основном прогнозируют прохладные условия в пределах 5 – 10 градусов тепла.

Представительница Укргидрометцентра говорит, что в конце недели существенных изменений погоды также не предусматривают, однако возможно незначительное повышение – температура воздуха может вырасти и составить от 6 до 12 градусов тепла.

Между тем ночная температура все же остается стабильной – от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза,

– уточнила она.

Кстати, подробный прогноз погоды твоего города теперь в сервисе 24 Канала. Данные обновляются ежедневно.

