Тысячи британцев пришли провести Елизавету II в последний путь: видео с дрона
Источник:ANADOLU AGENCY
Елизавета II скончалась 8 сентября в Шотландии, в замке Балморал. Сегодня, 19 сентября, тысячи людей собрались, чтобы провести ее в последний путь.
За похоронами Елизаветы II, которые транслирует телеканал BBC, онлайн следит весь мир. На улицы Лондона вышли тысячи человек.
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Путь процессии был переполнен
Чтобы воздать честь Ее Величеству, правившей 70 лет, люди собрались вдоль пути от Вестминстерского аббатства до арки Веллингтона на углу Гайд-Парка. Именно по этому маршруту прошла процессия с гробом.
Как заявила мэрия Лондона, места для общественного просмотра похорон были заполнены. Это видно и по видео.
Тысячи граждан и гостей страны собрались, чтобы провести Елизавету II в последний путь: видео с дрона
Отметим, что королевская семья пригласила на похороны около 500 человек, среди них первую леди Украины Елену Зеленскую, которая вчера уже отдала честь королю и встретилась с Кейт Миддлтон. Также присутствовали первые лидеры стран: Джо Байден и супруга Джилл, Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон, президент Ирландии, Борис Джонсон и Тереза Мэй с супругами, Джастин Трюдо с супругой, президент Индии Драупади Мурма, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, император Японии президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.
В общей сложности около 500 высокопоставленных гостей со всего мира присоединились к не менее 1500 других гостей, чтобы попрощаться с Ее Величеством.
Отметим, что лидера страны-агрессора владимира путина не пригласили. Он вместе с другими российскими чиновниками и президентом оказался в списке нежелательных гостей.
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Похороны Елизаветы II: главное
- Похороны Ее Величества проходят на 11-й день после смерти. Похороны начались в 13:00 по киевскому времени.
- После отпевания королевы в Вестминстерском аббатстве гроб королевы пронесли пешком в Арку Веллингтон в лондонском Гайд-парке, а затем переместят на катафалк, который долгой дорогой проедет в Виндзорский замок.
- Виндзорский замок особенный для всей королевской семьи. Там постоянно жили 40 монархов на протяжении почти 1000 лет.
- Торжественная служба чина похорон состоится в часовне Святого Георгия с участием архиепископа Кентерберийского.
- Гроб с телом королевы опустят в Королевский склеп, а затем похоронят в семейной часовне короля Георга VI, где покоится ее отец король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет. Позже туда перезахоронят принца Филиппа , чтобы супруги покоились вместе.
- Решение переместить тело мужа было принято лично Елизаветой II при ее жизни.