Елизавета II скончалась 8 сентября в Шотландии, в замке Балморал. Сегодня, 19 сентября, тысячи людей собрались, чтобы провести ее в последний путь.

За похоронами Елизаветы II, которые транслирует телеканал BBC, онлайн следит весь мир. На улицы Лондона вышли тысячи человек.

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Путь процессии был переполнен

Чтобы воздать честь Ее Величеству, правившей 70 лет, люди собрались вдоль пути от Вестминстерского аббатства до арки Веллингтона на углу Гайд-Парка. Именно по этому маршруту прошла процессия с гробом.

Как заявила мэрия Лондона, места для общественного просмотра похорон были заполнены. Это видно и по видео.

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Отметим, что королевская семья пригласила на похороны около 500 человек, среди них первую леди Украины Елену Зеленскую, которая вчера уже отдала честь королю и встретилась с Кейт Миддлтон. Также присутствовали первые лидеры стран: Джо Байден и супруга Джилл, Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон, президент Ирландии, Борис Джонсон и Тереза Мэй с супругами, Джастин Трюдо с супругой, президент Индии Драупади Мурма, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, император Японии президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.

В общей сложности около 500 высокопоставленных гостей со всего мира присоединились к не менее 1500 других гостей, чтобы попрощаться с Ее Величеством.

Отметим, что лидера страны-агрессора владимира путина не пригласили. Он вместе с другими российскими чиновниками и президентом оказался в списке нежелательных гостей.

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