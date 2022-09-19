За похороном Єлизавети II, яку транслює телеканал BBC, онлайн слідкує увесь світ. Проте й на вулиці Лондона вийшли тисячі людей.
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Шлях процесії був переповненим
Щоб віддати шану Її Величності, яка правила 70 років, люди зібралися вздовж шляху від Вестмінстерського абатства до арки Веллінгтона на розі Гайд-Парку. Саме цим маршрутом пройшла процесія з труною.
Як заявила мерія Лондона, місця для громадського перегляду похорону були заповнені, що видно і з відео.
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Зазначимо, що королівська сім'я запросила на похорон близько 500 людей, серед них – першу леді України Олену Зеленську, яка вчора вже віддала честь королеві та зустрілась з Кейт Міддлтон. Також були присутні перші лідери країн: Джо Байден та дружина Джилл, Емманюель Макрон та Бріжит Макрон, президент Ірландії, Борис Джонсон і Тереза Мей з парами, Джастін Трюдо з дружиною, президентка Індії Драупаді Мурму, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, імператор Японії Нарухіто, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та інші.
Загалом близько 500 високопоставлених гостей з усього світу приєдналися до щонайменше 1500 інших гостей, щоб попрощатися з Її Величністю.
Зазначимо, що лідера країни-агресорки володимира путіна не запросили. Він разом з іншими російськими чиновниками та президентом білорусі опинився в списку небажаних гостей.
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Похорон Єлизавети II: головне
- Похорон Її Величності відбувається на 11-й день після смерті. Похорон розпочався о 13:00 за київським часом.
- Після відспівання королеви у Вестмінстерському абатстві труну королеви пронесли пішки до Арки Веллінгтона у лондонському Гайд-парку, а потім перемістять на катафалк, який довгою дорогою проїде у Віндзорський замок.
- Віндзорський замок є особливим для усієї королівської сім'ї. Там безперервно жили 40 монархів протягом майже 1000 років.
- Урочиста служба чину похорону відбудеться у каплиці Святого Георгія за участі архієпископа Кентерберійського.
- Труну з тілом королеви опустять у Королівський склеп, а згодом поховають у сімейній каплиці короля Георга VI, де спочиває її батько король Георг VI, королева-мати Єлизавета та сестра принцеса Маргарет. Пізніше туди перепоховають принца Філіпа, щоб подружжя спочивало разом.
- Рішення перемістити тіло чоловіка було прийнято особисто Єлизаветою II за її життя.