Во Львове уже собираются люди, чтобы провести в последний путь Ирину Фарион: первые фото

22 июля на Лычаковском кладбище похоронят языковеда Ирину Фарион, цинично убитую 19 июля возле собственного дома.

В 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла начнется чин похорон. Там уже начали собираться люди.

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Прощание с Фарион во Львове