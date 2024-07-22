Во Львове уже собираются люди, чтобы провести в последний путь Ирину Фарион: первые фото

22 июля 2024, 13:58
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22 июля на Лычаковском кладбище похоронят языковеда Ирину Фарион, цинично убитую 19 июля возле собственного дома.

В 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла начнется чин похорон. Там уже начали собираться люди.

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Прощание с Фарион во Львове

14:38, 22 июля

Львовяне прощаются с Ириной Фарион возле Гарнизонного храма:

14:21, 22 июля

Во Львове частично перекроют движение

В связи с похоронами Ирины Фарион в городе ситуативно будут перекрывать движение по маршруту колонны.

В частности это будет касаться и общественного транспорта. Речь идет о 15 – 20 минут задержки.

14:11, 22 июля

Гроб с Ириной Фарион занесли в храм: смотрите видео

14:08, 22 июля

Похоронят языковеда на Лычаковском кладбище

14:06, 22 июля

Проститься с профессором пришли родные, коллеги, львовяне и сторонники Фарион из разных городов Украины.

14:04, 22 июля

В городе Льва началось прощание с Фарион: смотрите видео

14:03, 22 июля

Львовяне возле Гарнизонного храма: смотрите видео

13:52, 22 июля

Во Львове начинается прощание с Фарион

Во Львове началось прощание с Ириной Фарион. К Гарнизонному храму начали сходиться люди.

Автор: Анастасія Колеснікова