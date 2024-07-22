Во Львове уже собираются люди, чтобы провести в последний путь Ирину Фарион: первые фото
22 июля на Лычаковском кладбище похоронят языковеда Ирину Фарион, цинично убитую 19 июля возле собственного дома.
В 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла начнется чин похорон. Там уже начали собираться люди.
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Прощание с Фарион во Львове
Львовяне прощаются с Ириной Фарион возле Гарнизонного храма: В связи с похоронами Ирины Фарион в городе ситуативно будут перекрывать движение по маршруту колонны. В частности это будет касаться и общественного транспорта. Речь идет о 15 – 20 минут задержки. Проститься с профессором пришли родные, коллеги, львовяне и сторонники Фарион из разных городов Украины. В городе Льва началось прощание с Фарион: смотрите видео Львовяне возле Гарнизонного храма: смотрите видео
Во Львове частично перекроют движение
Львовяне прощаются с Ириной Фарион возле Гарнизонного храма:
В связи с похоронами Ирины Фарион в городе ситуативно будут перекрывать движение по маршруту колонны.
В частности это будет касаться и общественного транспорта. Речь идет о 15 – 20 минут задержки.
Проститься с профессором пришли родные, коллеги, львовяне и сторонники Фарион из разных городов Украины.
В городе Льва началось прощание с Фарион: смотрите видео
Львовяне возле Гарнизонного храма: смотрите видео