Поэтому каждый, кто сейчас находится на какой-то должности, мечтает, чтобы закончилась война. Это 24 Каналу отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

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"У нас каждый день есть похороны. Ежедневно моя обязанность – выразить соболезнования семье, которая потеряла своего Героя. А вы пробовали когда-то выражать сочувствие маленьким детям, которые потеряли своего папу, например, смотреть в глаза мальчику, который имеет 10 – 11 лет? Что ты должен ему сказать? Я городской голова, это мои обязанности", – рассказал он.

Как Львов прощается с погибшими Героями?

Андрей Садовый отметил, что похороны военных, к сожалению, происходят почти каждый день. Иногда до обеда и после обеда. Бывали дни, когда хоронили шесть Героев в один день.

На одни похороны привлекается примерно 100 человек. Есть оркестр, похоронная команда, водители, автобусы, которые везут семьи. Сначала проходит церемония в Гарнизонном храме Петра и Павла. Перед тем работники администрации городского головы помогают с опознанием тела.

Консультации с семьями, разговор. Мы сообщаем людям, что их ребенок погиб. Это делают работники городского совета. Это не наша обязанность. Все это должен делать ТЦК. Мы сами взяли это на себя, потому что для нас важно делать это достойно,

– сказал городской голова.

Проходит церемония возле Ратуши, когда трубач играет последнюю мелодию для Героев. Впоследствии – церемония на Лычаковском кладбище. Большая команда людей должна работать слаженно, как часы. Все расписано по секундам.

Это единственное, что мы можем сделать – последний жест уважения семье, уважения Герою, который отдал свою жизнь, а мы сегодня живы. Я очень хотел бы, чтобы во всех общинах был такой стандарт. Это важно,

– подчеркнул мэр Львова.

Также ежедневно во Львове в 9 часов утра продолжается минута молчания. Какие бы встречи не продолжались, все останавливается, потому что город отдает дань погибшим воинам. То же касается транспорта, людей, которые просто идут по городу.

Недавно в центре Львова во время грозы молодежь не дала ветру повалить стенды с именами погибших воинов. Пятеро прохожих держали стенды с именами, чтобы они не упали во время урагана и не лежали на земле.

Я поражен, скажу честно. Когда я посмотрел это видео, то защемило внутри. Какие они крутые! Этого же нет ни в одной инструкции, никто в школе не рассказывал, в семье никто этого не говорил. Я часто говорю, что мы не выбираем место или время нашего рождения. Но мы выбираем быть человеком или быть нелюдем. Дай Бог, чтобы мы оставались людьми. Это важно,

– добавил Садовый.

Заметим, что эти стенды установлены на вокзале, площади Рынок и Лычаковском кладбище.