Тому кожен, хто зараз перебуває на якійсь посаді, мріє, щоб закінчилася війна. Це 24 Каналу зауважив міський голова Львова Андрій Садовий.

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"У нас кожного дня є похорони. Щодня мій обов'язок – висловити співчуття родині, яка втратила свого Героя. А ви пробували колись висловлювати співчуття маленьким дітям, які втратили свого тата, наприклад, дивитися в очі хлопчику, який має 10 – 11 років? Що ти маєш йому сказати? Я міський голова, це мої обов'язки", – розповів він.

Як Львів прощається із загиблими Героями?

Андрій Садовий зазначив, що похорони військових, на жаль, відбуваються майже кожного дня. Деколи до обіду та після обіду. Бували дні, коли ховали шість Героїв в один день.

На одні похорони залучається приблизно 100 людей. Є оркестр, похоронна команда, водії, автобуси, які везуть родини. Спочатку проходить церемонія в Гарнізонному храмі Петра і Павла. Перед тим працівники адміністрації міського голови допомагають з упізнанням тіла.

Консультації з родинами, розмова. Ми повідомляємо людям, що їхня дитина загинула. Це роблять працівники міської ради. Це не наш обов'язок. Усе це має робити ТЦК. Ми самі взяли це на себе, тому що для нас важливо робити це гідно,

– сказав міський голова.

Проходить церемонія біля Ратуші, коли сурмач грає останню мелодію для Героїв. Згодом – церемонія на Личаківському кладовищі. Велика команда людей має працювати злагоджено, як годинник. Усе розписано по секундах.

Це єдине, що ми можемо зробити – останній жест поваги родині, поваги Герою, який віддав своє життя, а ми сьогодні живі. Я дуже хотів би, щоб у всіх громадах був такий стандарт. Це важливо,

– підкреслив мер Львова.

Також щодня у Львові о 9 годині ранку триває хвилина мовчання. Які б зустрічі не тривали, усе зупиняється, бо місто віддає шану загиблим воїнам. Те саме стосується транспорту, людей, які просто йдуть містом.

Нещодавно у центрі Львова під час грози молодь не дала вітру повалити стенди з іменами загиблих воїнів. П'ятеро перехожих тримали стенди з іменами, щоб вони не впали під час буревію та не лежали на землі.

Я вражений, скажу чесно. Коли я подивився це відео, то защемило всередині. Які вони круті! Цього ж нема у жодній інструкції, ніхто у школі не розповідав, у сім'ї ніхто цього не говорив. Я часто говорю, що ми не обираємо місце чи час нашого народження. Але ми обираємо бути людиною чи бути нелюдом. Дай Боже, щоб ми лишалися людьми. Це важливо,

– додав Садовий.

Зауважимо, що ці стенди встановлені на вокзалі, площі Ринок і Личаківському цвинтарі.