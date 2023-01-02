В Ватикане началась церемония прощания с Папой Бенедиктом: первые фото
Источник:Франция24
В последний день 2022 года на 96-м году жизни умер почётный Папа Римский Бенедикт XVI. В понедельник, 2 января, началась прощальная церемония.
Тысячи католиков приехали в Ватикан, чтобы отдать честь бывшему Папе Бенедикту XVI. Прощание продлится три дня в базилике Святого Петра.
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Как пройдут похороны Папы
Похороны Бенедикта будут "торжественными, но простыми". Его похоронят в папских гробницах под базиликой Святого Петра.
Ватикан еще не обнародовал подробности списка гостей, кроме того, что он будет включать в себя делегации из Италии и Германии.
Отметим, что последние папские похороны Иоанна Павла II в 2005 году собрали миллион верующих и глав государств со всего мира. В отличие от своего предшественника, Бенедикт был более расхожим лицом.
Будучи гениальным богословом, он оттолкнул многих католиков своей стойкой защитой традиционных ценностей. Он пытался навязать свою власть церкви, когда она боролась с рядом кризисов, особенно сосредоточенных на сексуальных насилиях священнослужителей.
Фото похорон Бенедикта
Ватикан опубликовал первые фотографии Бенедикта после его смерти, где он отдыхает на катафалке в часовне бывшего монастыря в городе-государстве Ватикан, где он провел свой отдых.
Его голова лежит на подушке, а одет он в красные ризы и кремовую митру, руки сжимают четки. С одной стороны тело Бенедикта окружено новогодней елкой, а с другой – вертепом.
В Ватикане проходит церемония прощания с Бенедиктом / Фото AFP и Радио Свобода
Его прозвали "Божьим Ротвейлером" за его упорную защиту католической доктрины, когда он был главой Конгрегации вероучения Ватикана. Также он стал первым Папой, встретившимся с жертвами сексуального насилия над детьми священнослужителей.
Но критики обвиняют его в том, что он причастен к сокрытию фактов и не зашел достаточно далеко, чтобы привлечь к ответственности священников-педофилов и защищавших их епископов.
Что известно о Папе Бенедикте
- Бенедикт возглавлял католическую церковь восемь лет, а в 2013 году стал первым ушедшим в отставку папой за шесть веков, ссылаясь на ухудшение своего физического здоровья.
- Бенедикт XVI возглавил католическую церковь после Иоанна Павла II, который был Папой более четверти века, поэтому понтифику было трудно не оставаться в тени своего предшественника, которого любили и уважали в мире. Новый глава церкви продолжал политику своего предшественника и придерживался консервативных взглядов. Еще до избрания Папой его называли "железным кардиналом", из-за его жесткой позиции против абортов, феминизма, гомосексуальности, разводов, клонирования и мультикультурализма.
- Но за время его пребывания на папском престоле вокруг католической церкви вспыхнуло немало скандалов из-за подозрений священников в педофилии в разных странах мира. Кроме того, из-за критических высказываний в отношении мусульман представители этой религии требовали отставки Бенедикта XVI.
- После отречения от престола Бенедикт XVI прожил еще около 10 лет, однако в последние дни жизни здоровье почетного Папы ухудшилось, о чем накануне сообщал Франциск. Умер понтифик 31 декабря 2022 в 95 лет.
- Смерть папы обычно вызывает созыв конклава кардиналов для избрания преемника, но на этот раз Франциск остается в должности и возглавит рассмотрение.