Во время прощания с Папой призвали пожать руки в знак мира: кому протянул руку Трамп
- На церемонии прощания с Папой Римским Дональд Трамп пожал руки с другими мировыми лидерами как символ мира.
- Среди лидеров, с которыми Трамп обменялся рукопожатием, был президент Франции Эммануэль Макрон.
На церемонии прощания с Папой Римским, состоявшейся недавно, присутствующим было предложено пожать руки как символ мира. Среди тех, кто принял участие в этом жесте, был и президент США Дональд Трамп.
После короткой паузы и нескольких слов от Мелании Трамп американский лидер начал пожимать руки с другими мировыми лидерами. Среди них был и президент Франции Эммануэль Макрон, передает 24 Канал.
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Кому Трамп пожал руку
Во время церемонии прощания с Папой Франциском присутствующих призвали пожать друг другу руки в знак мира. Один из моментов, который привлек внимание камер, стал жест президента США Дональда Трампа. После короткой паузы и нескольких слов от его жены Мелании, Трамп отправился к другим лидерам и начал обмениваться рукопожатием.
На церемонии прощания с Папой лидеров призвали к миру: смотрите видео
Среди тех, кому президент США протянул руку, был президент Франции Эммануэль Макрон. Заметим, что Трамп жал руки и другим присутствующим, однако самым длинным было рукопожатие именно с французским лидером.