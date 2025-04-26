Во время прощания с Папой призвали пожать руки в знак мира: кому протянул руку Трамп

На церемонии прощания с Папой Римским, состоявшейся недавно, присутствующим было предложено пожать руки как символ мира. Среди тех, кто принял участие в этом жесте, был и президент США Дональд Трамп.

После короткой паузы и нескольких слов от Мелании Трамп американский лидер начал пожимать руки с другими мировыми лидерами. Среди них был и президент Франции Эммануэль Макрон, передает 24 Канал.

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Кому Трамп пожал руку

Во время церемонии прощания с Папой Франциском присутствующих призвали пожать друг другу руки в знак мира. Один из моментов, который привлек внимание камер, стал жест президента США Дональда Трампа. После короткой паузы и нескольких слов от его жены Мелании, Трамп отправился к другим лидерам и начал обмениваться рукопожатием.

На церемонии прощания с Папой лидеров призвали к миру: смотрите видео

Среди тех, кому президент США протянул руку, был президент Франции Эммануэль Макрон. Заметим, что Трамп жал руки и другим присутствующим, однако самым длинным было рукопожатие именно с французским лидером.