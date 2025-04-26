Похороны Папы Римского: кто проводит службу и станет ли этот кардинал новым понтификом

В субботу, 26 апреля, в 11:00 в Риме началась церемония прощания с Папой Римским Франциском. Похоронную службу по понтифику возглавил итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о кардинале Джованни Баттиста Ре

Так, Джованни Баттиста Ре, который проводит богослужения за Папой, является церемониальным председателем Коллегии кардиналов и бывшим чиновником Ватикана.

91-летний кардинал не будет участвовать в конклаве, который будет выбирать преемника Франциска – из-за своего почтенного возраста он не является претендентом на папский престол. Кардиналам, которым исполнилось 80 лет или более лет, не разрешается входить в конклав.

Впрочем, инсайдеры ожидают, что он все же попытается во время богослужения дать своеобразный ориентир своим собратьям, говоря о понтификате Франциска или нынешних потребностях Католической церкви.

На похоронах Папы Иоанна Павла II в 2005 году проповедь произнес немецкий кардинал Йозеф Ратцингер, который, по мнению многих, проникновенно и вдохновенно рассказал о жизни и наследии покойного понтифика. Через одиннадцать дней Ратцингера избрали Папой Бенедиктом XVI.

Что говорил в своей речи Джованни Баттиста Ре

Кардинал Джованни Баттиста Ре начал службу с выполнения Чина покаяния – способа, с помощью которого верные признают свою греховность. Вскоре кардинал произнес проповедь.

За покойного Папу Франциска, чтобы Верховный Пастырь, который живет вечно и заступается за нас, принял его в свое царство света и мира,

– указал председатель церемонии.

Ре указал, что проявления любви и приверженности после смерти Папы свидетельствуют о том, насколько сильно Франциск "коснулся умов и сердец людей". По его словам, несмотря на слабость и страдания в конце, Папа Франциск избрал идти путем самопожертвования вплоть до последнего дня своей земной жизни.

Кардинал также отметил, что Франциск был "Папой среди народа, с открытым сердцем к каждому" и "был внимательным к знакам времени и к тому, что Святой Дух пробуждал в Церкви".

Джованни Баттиста Ре добавил, что Папа Франциск "достигал сердец людей прямым и мгновенным путем".

"Ведущей нитью его миссии было убеждение, что церковь является домом для всех", – указал он.

Вспомнил итальянский кардинал и отношение Папы Франциска к войнам. Он отметил, что понтифик "непрерывно повышал голос", когда речь шла о них. Ре добавил, что война всегда делает мир хуже, чем был раньше. "Стройте мосты, а не войны" - это призыв, который он повторял много раз", – констатировал кардинал.