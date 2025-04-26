Более 400 тысяч посетили похороны Папы: Ватикан показал потрясающее видео

На Панихиду по Папе Римскому Франциску пришли люди из разных слоев населения. В Ватикане в субботу, 26 апреля, находились высокопоставленные чиновники из других стран, верующие, жители, бедные и бездомные. Кардиналы во время церемонии прощания провели проповедь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Массовость похорон Папы Франциска

Всего по данным пресс-службы Святого Престола, церемонию прощания с Папой Римским Франциском посетили более четверти миллиона человек.

На площади Святого Петра попрощались с Папой Франциском. Здесь прошла торжественная литургия, которую возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре – декан Коллегии кардиналов. Также к прощанию с Папой Франциском присоединились около 250 кардиналов, патриархов, архиепископов, епископов, священников и мирян.

Кардинал и все присутствующие углубились в историях об основных моментах насыщенного папства Франциска. В проповеди Джованни Баттиста Ре отметил неповторимый стиль Папы Франциска, его близость к людям и спонтанность действий до самого конца. Подчеркнули также глубокую любовь Папы к Церкви.

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Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет 21 апреля. У него случился инсульт, а до этого понтифик лечился от тяжелой пневмонии. При рождении он получил Хорхе Марио Бергольо, а в 2013 году стал Папой после отречения Бенедикта XVI. С тех пор и до конца жизни он назывался Франциском. Верующие очень любили Папу за его добрый характер и светлые намерения.