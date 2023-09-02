В результате авиакатастрофы в Краматорском районе погибли 6 членов экипажа вертолета. Павшие были частью 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.
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Похороны погибшего в Винницкой области
В субботу 2 сентября с павшим 27-летним капитаном Владиславом Рымарем простились в городе Ладыжин Винницкой области. Церемония прощания началась в 10.00 и проходила на главной площади города. Гроб с телом бойца горожане провожали на коленях. В честь погибшего командира над площадью, где прощались с летчиком, боевой вертолет совершил трехкратный круг уважения.
Как только ты попадаешь в небо, оно тебя уносит и ты уже не хочешь оттуда возвращаться,
– говорил Владислав.
Пилот имел квалификацию "Летчик 2 класса" – всего он совершил 57 боевых вылетов.
С воином попрощались и в Харьковской области
Накануне состоялось прощание и с другим павшим героем – 1 сентября в последний путь в Харькове провели Ивана Ярового. 23-летнего павшего героя похоронили на Аллее Славы 18 кладбищ.
В 2021 году парень окончил университет Воздушных сил, а уже через два месяца стал оборонять наше государство он оккупантов. Он защищал небо над Харьковщиной, Херсонщиной, Запорожьем и Донбасом. Он служил в 18-й бригаде армейской авиации и, несмотря на молодость, уже был опытным пилотом.
Забирают лучших, потому произошло то, что произошло. Для меня он младший брат. Не важно, сколько ему было лет: 5, 10, 20 – просто мал. К сожалению, теперь ему навеки 23,
– рассказал старший брат Ивана.
В конце сентября Иван собирался жениться на своей любимой.
Прощание с летчиком в Харькове / Суспільне
Авиакатастрофа в Донецкой области: детали
- 29 августа в Краматорском районе Донецкой области разбились два вертолета Ми-8 за экипажем. Погибли 6 украинских военных – 4 пилота и 2 борттехника.
- На месте военные выполняли боевое задание. Вертолеты пытались приземлиться, чтобы не стать целью вражеского истребителя Су-35 Детали устанавливаются – за дело взялось ДБР. Предварительно, среди версий авиакатастрофы выдвигают ошибку пилотов или попадание российской ракеты.
- Среди погибших было двое воинов, что родились в 2000 году. Самый старый герой был 1967 года рождения. 2 сентября двоих военных похоронили на Полтавщине.