Внаслідок авіакатастрофи у Краматорському районі загинули 6 членів екіпажу гелікоптерів. Вони були частиною 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

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Похорони загиблого на Вінниччині

У суботу, 2 вересня з полеглим 27-річним капітаном Владиславом Римарем попрощалися на у місті Ладижин Вінницької області. Церемонія прощання розпочалася о 10:00 та відбувалася на головній площі міста. Труну з тілом бійця містяни проводжали на колінах. На честь загиблого командира над площею, де прощались з льотчиком, бойовий вертоліт здійснив трикратне коло пошани.

Владислав з перших днів повномасштабного вторгнення протистояв російським загарбникам у Донецькій та Луганській областях. За заслуги перед Україною Міноборони раніше нагородило його нагрудним знаком "Воїн – миротворець", а президент вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Як тільки ти потрапляєш в небо, воно тебе забирає і ти вже не хочеш звідти повертатися,

– казав Владислав.

Пілот мав кваліфікацію "Льотчик 2 класу" – загалом він здійснив 57 бойових вильотів.

Прощання з полеглим воїном / фото Ладижинської міської громади