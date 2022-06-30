В городе объявили трехдневный траур по тем, чью жизнь унесли российские военные атакой по ТЦ "Амстор", напоминает 24 канал. Обстоятельства запуска ракет по Кременчугу СБУ уже установили.

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В Потоках попрощались с Андреем Красюком

В селе Потоки простились с 42-летним Андреем Красюком. В "Амсторе" он работал в магазине бытовой техники.

На прощание с мужчиной пришли сотни людей. Среди них – односельчане и коллеги. Цветов было так много, что их пришлось уносить.

В последний путь Красюка провели мама и жена. Собравшиеся на прощании вспомнили много теплых историй о погибшем и говорили, что теперь он стал ангелом-хранителем для родных.

Он с женой и дочерью всегда ходили по селу, взявшись за руки. Руку дочь никогда не выпускал, как куда-то вел,

– рассказали односельчане.

Прощание с Андреем Красюком / Кременчуг Today

"Имел хорошее чувство юмора и очень любил природу"

Друг Красюка рассказал, что погибший учился в Полтавском педагогическом университете. Изучал химию и биологию впоследствии работал в школе. Позже сменил работу и начал работать в магазине бытовой техники.

Красюк очень любил ходить в лес по грибы. Увлекался охотой и рыбалкой.

"Он был очень умным и эрудированным парнем, с хорошим чувством юмора. Немного занимался спортом для себя", – рассказал приятель погибшего.

С женой Красюк познакомился на работе.



Андрей Красюк / Скриншот с фейсбук-страницы Красюка

Не все тела удастся найти

Спасатели к утру уже разобрали практически 80% разрушенного торгового центра. Но поисковые работы все еще продолжаются. В то же время в ГСЧС отметили, что не всех жертв ракетного удара удастся найти. Это невозможно сделать, ведь в самом эпицентре удара плавилось буквально все: стекло и металл.

Официальные данные свидетельствуют о том что от рук врага погибли 18 человек. Кроме того, обнаружили 22 останков тел. Что касается похорон, то вскоре попрощаться с жертвами смогут и другие родственники. Сейчас же они ожидают поступления результатов экспертов. Они изучали ДНК-пробы, чтобы установить личности погибших.

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Ракетный удар по ТЦ "Амстор" всколыхнул весь мир

Напомним, что российские пилоты нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня. После обеда враг выпустил две ракеты. Одна из них попала в торговый центр, а вторая – в завод. Последний, заметим, уже много лет не работает.

Что касается самой ракетной атаки по ТЦ "Амстор", то в результате попадания в нем вспыхнул масштабный пожар. Пламя тогда распространилось на участке около 10 тысяч квадратных метров. Для его ликвидации к месту происшествия прибыли сотни пожарных, а также десятки единиц специальной техники.

Заметим, что жертв могло быть гораздо больше. Владимир Зеленский заявил, что перед ракетным ударом в торговом центре находились около 1000 человек. К счастью, большинство из них покинули ТЦ тогда, когда раздалась воздушная тревога. Это спасло им жизнь.

Вскоре выяснилось, что администрация ТЦ "Амстор" решила не закрывать его во время воздушных тревог. Соответствующее решение она приняла за несколько дней до жуткого террористического акта, совершенного Россией.

Во всем мире возмущены действиями страны-агрессора . Ракетный обстрел торгового центра подвергли критике высокопоставленные должностные лица ряда стран. Все они стремятся привлечь к ответственности как Владимира Путина, так и тех, кто выполнял его преступные приказы.

В МВД уже подчеркнули, что пилоты однозначно будут наказаны. По меньшей мере, они сами себя лишили возможности уезжать из России. Если же они когда-нибудь отважатся выбраться за границу, то Интерпол очень быстро их поймает и передаст Украине для установления справедливости.

Достойно внимания – момент попадания российской ракеты в ТЦ "Амстор" в Кременчуге: смотрите видео