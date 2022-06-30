У місті оголосили триденну жалобу за тими, чиє життя забрали російські військові атакою по ТЦ "Амстор", нагадує 24 канал. Обставини запуску ракет по Кременчуку СБУ вже встановила.

Читайте також Жінки та діти кричали, їм відірвало кінцівки: свідок розповів про жахливий обстріл в Кременчуку

У Потоках попрощались з Андрієм Красюком

У селі Потоки попрощалися з 42-річним Андрієм Красюком. В "Амсторі" він працював у магазині побутової техніки.

На прощання з чоловіком прийшли сотні людей. Серед них – односельці та колеги. Квітів було так багато, що їх довелося забирати.

В останню путь Красюка провели мама та дружина. Присутні на прощанні згадали багато теплих історій про загиблого й казали, що тепер він став ангелом-охоронцем для рідних.

Він з дружиною і донькою завжди ходили по селу, взявшись за руки. Руку доньку ніколи не випускав, як кудись вів,

– розповіли односельці.

Прощання з Андрієм Красюком / Кременчук Today

"Мав гарне почуття гумору й дуже любив природу"

Друг Красюка розповів, що загиблий навчався у Полтавському педагогічному університету. Вивчав хімію та біологію. Згодом працював у школі. Пізніше змінив роботу й почав працювати у магазині побутової техніки.

Красюк дуже любив ходити у ліс по гриби. Захоплювався полюванням та риболовлею.

"Він був дуже розумним і ерудованим хлопцем, з гарним почуттям гумору. Трохи займався спортом для себе", – розповів приятель загиблого.

З дружиною Красюк познайомився на роботі.



Андрій Красюк / Скриншот з фейсбук-сторінки Красюка

Не всі тіла вдасться знайти

Рятувальники станом на ранок уже розібрали практично 80% зруйнованого торгового центру. Але пошукові роботи все ще тривають. Водночас у ДСНС наголосили на тому, що не всіх жертв ракетного удару вдасться знайти. Це неможливо зробити, адже в самому епіцентрі удару плавилось буквально все: і скло, і метал.

Офіційні дані свідчать про те, що від рук ворога загинуло 18 людей. Окрім того, знайшли 22 останків тіл. Що стосується самого похорону, то невдовзі попрощатись з жертвами зможуть й інші родичі. Наразі ж вони очікують на надходження результатів експертів. Вони вивчали ДНК-проби, щоб встановити особи загиблих.

До теми Найтрагічніший день: люди несуть квіти та іграшки до зруйнованого ТЦ в Кременчуці

Ракетний удар по ТЦ "Амстор" сколихнув увесь світ

Нагадаємо, що російські пілоти завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня. По обіді ворог випустив дві ракети. Одна з них влучила у сам торговий центр, а друга – у завод. Останній, зауважимо, уже багато років не працює.

Що стосується самої ракетної атаки по ТЦ "Амстор", то внаслідок влучання у ньому спалахнула масштабна пожежа. Полум'я тоді поширилось на близько 10 тисяч квадратних метрів. Тож задля його ліквідації до місця події прибули сотні вогнеборців, а також десятки одиниць спеціальної техніки.

Зауважимо, що жертв могло бути значно більше. Володимир Зеленський заявив, що перед ракетним ударом у торговому центрі перебували близько 1000 людей. На щастя, більшість із них покинули ТЦ тоді, коли пролунала повітряна тривога. Це врятувало їм життя.

Невдовзі з'ясувалось, що адміністрація ТЦ "Амстор" вирішила не зачиняти його під час повітряних тривог. Відповідне рішення вона ухвалила за кілька днів до моторошного терористичного акту, здійсненого Росією.

У всьому світі обурені діями країни-агресорки. Ракетний обстріл торгового центру розкритикували високопосадовці низки країн. Усі вони прагнуть притягнути до відповідальності як Володимира Путіна, так і тих, хто виконував його злочинні накази.

У МВС уже підкреслили, що пілоти однозначно будуть покараними. Щонайменше вони самі себе позбавили можливості виїжджати з Росії. Якщо ж вони колись наважаться вибратись за кордон, то Інтерпол дуже швидко їх спіймає та передасть Україні для встановлення справедливості.

Варте уваги – момент влучання російської ракети у ТЦ "Амстор" у Кременчуку: дивіться відео