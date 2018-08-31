Похороны Джона Маккейна: онлайн-трансляция прощания с легендарным сенатором
31 августа в Капитолии происходит торжественная церемония прощания с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, который умер 25 августа.
Сенатор Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни от рака мозга.
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29 августа, в день, когда Маккейну исполнилось бы 82 года, прощание с сенатором происходило в его родном штате Аризона.
От Белого дома участие в поминальных мероприятиях принимает вице-президент США Майкл Пенс.
Трогательно с сенатором-республиканцем попрощался экс-вице-президент США Джозеф Байден.
Президент Украины Петр Порошенко отправился в США с частной поездкой, чтобы отдать последний честь сенатору Маккейну, которого он считал большим другом Украины.
Известно, что по приглашению семьи Джона Маккейна проститься с сенатором поехал также мэр Киева Виталий Кличко.
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В своем завещании Маккейн попросил, чтобы гроб с его телом нес один из его близких друзей – российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза младший.
На торжественные мероприятия прощальной церемонии прибыла также 106-летняя мать Джона Маккейна.
Гроб с телом Джона Маккейна, завернутый в американский флаг, почетный караул заносил в здание Капитолия под проливным дождем.
Смотрите видео онлайн-трансляции церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном: