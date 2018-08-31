Молчаливый удар Маккейна по Путину, – The Washington Post о последней воле сенатора

Особая миссия российского оппозиционера и диссидента Владимира Кара-Мурзы-младшего на похоронах Джона Маккейна свидетельствует о том, что американский сенатор может нанести удар по своему врагу Владимиру Путину даже после своей смерти.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

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Так, сенатор Джон Маккейн завещал, чтобы гроб с его телом нес российский оппозиционер и критик Кремля Владимир Кара-Мурза-младший. Эта новость вызвала волну обсуждений в СМИ, однако в Москве ее никак не прокомментировали.

Кара-Мурза будет одним из 12 людей, которые понесут гроб с телом Маккейна, – это будет свидетельством их многолетней дружбы, а также возможностью для покойного сенатора нанести молчаливый удар по Путину и косвенно по Трампу – даже после своей смерти,

– пишет автор публикации.

К слову, глава Белого дома Дональд Трамп, согласно последней воле Маккейна, не посетит похороны американского сенатора, запланированные на 2 сентября в столице штата Мэриленд – городе Аннаполисе.

Как отмечает издание, Маккейн и Кара-Мурза-младший были знакомы с 2010 года, но сблизились после гибели лидера российской оппозиции Бориса Немцова и продолжали регулярно встречаться в Вашингтоне. Они были среди самых активных сторонников "Акта Магнитского", на основании которого были введены санкции против российских официальных лиц как наказание за смерть Сергея Магнитского – адвоката, который умер в тюрьме после того, как раскрыл случаи государственной коррупции и нарушений прав человека.

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Напомним, Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга. В среду, 29 августа, в Аризоне прошла первая мемориальная служба памяти сенатора.