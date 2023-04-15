Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-офицер 68 егерской бригады Евгений Назаренко. Он подчеркнул, что украинские защитники в долгу перед врагом не остаются и отвечают достойно.

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Ситуация в районе Угледара

"155 бригады морской пехоты, которая здесь активно наступала, уже нет. Хотя на российском ТВ ее активно пиарят, рассказывая, что она элитная и она здесь есть. На самом деле ее вывели, завели какую-то мотострелковую бригаду и сели в обороне", – сказал Назаренко.

Военный добавил, россияне поняли, что наступать на указанном направлении нет смысла и собственно сил. Соответственно, они сконцентрировались возле Марьинки, Авдеевки, Бахмута.

У нас ситуация более-менее. Был случай, когда на Угледар сбросили 2 управляемые авиабомбы. К счастью, обошлось без жертв. Похоже на АТО/ОСС, но немного жестче. Не думаю, что это затишье перед бурей. Мы не видим признаков, что они что-то готовят,

– отметил он.

Евгений Назаренко о ситуации возле Угледара: смотреть видео

Россияне бьют по гражданским

Враг продолжает бить по гражданским объектам и населенным пунктам. Работают из "Градов" и танков с закрытых позиций. Бьют по Новоукраинке, Богоявленке. Она разбита почти полностью, отметил Евгений Назаренко. Также уничтожен населенный пункт Пречистовка – туда недавно прилетела ракета С-300.

"Им (россиянам – 24 Канал) безразлично, у них методика такая – все уничтожать, чтобы негде было нам прятаться", – сказал он.

Несмотря на сложную ситуацию, в городе продолжает оставаться немало людей и они отказываются уезжать, сообщил военный. Это несет угрозу не только их жизни, но и усложняет работу ВСУ.

"В Авдеевке до 2 тысяч мирных жителей остается, а там жить невозможно. И у нас здесь живут. Это усложняет ведение боевых действий. Это надо учитывать и я бы говорил выезжать, потому что в настоящее время лучше не будет. Ваша смерть или ранения не помогут Украине и скуют наши действия", – подчеркнул спикер.

Ситуация возле Угледара: последнее