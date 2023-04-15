Про це в ефірі 24 Каналу розповів пресофіцер 68 єгерської бригади Євген Назаренко. Він наголосив, що українські оборонці в боргу перед ворогом не залишаються і гідно відповідають.

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Ситуація в районі Вугледара

"155 бригади морської піхоти, яка тут активно наступала, вже немає. Хоча на російському ТБ її активно піарять, розповідаючи, що вона елітна і вона тут є. Насправді її вивели, завели якусь мотострілецьку бригаду і сіли в обороні", – сказав Назаренко.

Військовий додав, росіяни зрозуміли, що наступати на вказаному напрямку немає сенсу і, власне, сил. Відтак, вони сконцентрувалися біля Мар'їнки, Авдіївки, Бахмута.

У нас ситуація більш-менш. Був випадок, коли на Вугледар скинули 2 керовані авіабомби. На щастя, обійшлося без жертв. Схоже на АТО/ОСС, але трошки жорсткіше. Не думаю, що це затишшя перед бурею. Ми не бачимо ознак, що вони щось готують,

– відзначив він.

Євген Назаренко про ситуацію біля Вугледара: дивитись відео

Росіяни гатять по цивільних

Ворог продовжує гатити по цивільних об'єктах і населених пунктах. Працюють з "Градів" та танків із закритих позицій. Цілять по Новоукраїнці, Богоявленці. Та розбита майже повністю, зазначив Євген Назаренко. Також знищене село Пречистівка – туди нещодавно прилетіла ракета С-300.

"Їм (росіянам – 24 Канал) байдуже, у них методика така – все знищувати, щоб не було де нам ховатися", – сказав він.

Попри складну ситуацію, в місті продовжують залишатися люди й вони відмовляються виїжджати, повідомив військовий. Це несе загрозу не тільки їхньому життю, але й ускладнює роботу ЗСУ.

"В Авдіївці до 2 тисяч мирних мешканців залишається, а там жити неможливо. І в нас тут живуть. Це ускладнює ведення бойових дій. На це треба зважати і я б казав виїжджати, бо на даний час краще не буде. Ваша смерть чи поранення не допоможе Україні та скує наші дії", – наголосив спікер.

Ситуація біля Вугледара: останнє