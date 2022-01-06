Похоже, что власть чего-то выжидает, – жительница Алматы о применении оружия в Казахстане

Жительница Алматы рассказала о том, как прошла ночь в охваченном протестами городе. Отдельно она отметила, что власть якобы не стреляла в протестующих.

Так, местная жительница Дана говорит, что армейцы не стреляли в митингующих. Правда, с улиц города распространяли видео с военной техникой и вооруженными бойцами.

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Власть якобы чего-то выжидает

По словам Даны, активисты сами захватывали технику военных. Женщина предполагает, что, возможно, был приказ не стрелять.

Похоже, что власть чего-то выжидает. Ведь нет тех, кто бы нас защищал,

– сказала Дана.

Жительница отмечает, что это очень странно, поскольку возле Алматы расположены 2 военные базы.

Зачистка в Алматы

Военные утром 6 января зачистили площадь в городе Алматы. Силовики взяли в оцепление 2 сотни вооруженных нарушителей порядка. Все из-за мародерства. Кстати, Дана тоже акцентировала внимание на мародерах.

Затем пресс-секретарь министерства внутренних дел Салтанат Азирбек заявила, что в результате проведения антитеррористической операции ликвидировали десятки людей. То есть, вероятно, оружие все-таки применяли.

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