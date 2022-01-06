Похоже, что власть чего-то выжидает, – жительница Алматы о применении оружия в Казахстане
Источник:24 канал
Жительница Алматы рассказала о том, как прошла ночь в охваченном протестами городе. Отдельно она отметила, что власть якобы не стреляла в протестующих.
Так, местная жительница Дана говорит, что армейцы не стреляли в митингующих. Правда, с улиц города распространяли видео с военной техникой и вооруженными бойцами.
К теме Выносили айфоны и люксовую косметику, – жительница Алматы о том, что происходило ночью
Власть якобы чего-то выжидает
По словам Даны, активисты сами захватывали технику военных. Женщина предполагает, что, возможно, был приказ не стрелять.
Похоже, что власть чего-то выжидает. Ведь нет тех, кто бы нас защищал,
– сказала Дана.
Жительница отмечает, что это очень странно, поскольку возле Алматы расположены 2 военные базы.
Зачистка в Алматы
Военные утром 6 января зачистили площадь в городе Алматы. Силовики взяли в оцепление 2 сотни вооруженных нарушителей порядка. Все из-за мародерства. Кстати, Дана тоже акцентировала внимание на мародерах.
Затем пресс-секретарь министерства внутренних дел Салтанат Азирбек заявила, что в результате проведения антитеррористической операции ликвидировали десятки людей. То есть, вероятно, оружие все-таки применяли.
Последние новости из Казахстана
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к странам Организации Договора о коллективной безопасности.
- В ОДКБ заявили, что вводят войска. Россия, например, уже отправила своих десантников.
- Заявили о 13 убитых правоохранителях и десятках "ликвидированных" протестующих.
- Число пострадавших возросло до тысячи.
- Работу всех банков в Казахстане приостановили. Акции одного из крупнейших банков – Halyk bank – всего за день обвалились на 20%.