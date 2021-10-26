Похоже на Ди Каприо, – Арахамия об известной цитате сковороды "Мир ловил меня, но не поймал"

Арахамия не узнал одно из самых известных высказываний украинского философа Григория Сковороды. "Мир ловил меня, да не поймал", – говорится об этой цитате.

Председатель фракции "Слуга народа" отвечал на блиц-вопросы в эфире одного из украинских телеканалов. Соответствующее видео быстро распространилось и по сети.

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Не узнал фразу сковороды

Политик, похоже, несколько растерялся. Сначала он ответил, что "понятия не имеет", кто может быть ее автором. В то же время в шутку добавил, что вспомнил о Леонардо Ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь" режиссера Стивена Спилберга. Тогда ему рассказали, что говорится о Сковороде, и спросили – что могла бы означать эта фраза.

Без понятия, какой контекст был у Сковороды... Возможно, потому что он хотел что-то выразить и показать народу, а они этого не поняли,

– предположил Арахамия.

Арахамия не знает цен на продукты

Кроме этого, на фоне недавнего курьеза с Тищенко, Арахамию спросили, ориентируется ли он в нынешних ценах на продукты. Политик сразу искренне признался, что нет. Мол, такими вопросами у него в семье занимается только жена, а он об этом также "не имеет понятия".

Как Тищенко сконфузился из-за цен на продукты

Накануне Тищенко заявил, что покупает килограмм говядины по 50 – 70 гривен за килограмм. Он утверждал, что такие цены есть на Бессарабском рынке, который считают одним из самых дорогих в Киеве. Интересно, что кусок сала, по словам народного депутата, стоит от 50 до 200 гривен за килограмм. А вот гречку "слуга народа" якобы покупает за 12 – 28 гривен.

При этом, согласно данным Госстата, средняя цена говядины в сентябре 2021 года достигала аж 172 гривны за килограмм. За килограмм гречки в среднем пришлось платить 42,5 гривны. А вот столько же сала можно было бы купить разве аж за 86 гривен.