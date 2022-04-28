Похоже на провокацию: после взрыва в Херсоне пропагандисты уже снимают ролики о "Точке-У" ВСУ

Во временно оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы. Российские пропагандисты уже спустя считанные минуты начали рассказывать "что и куда прилетело".

Так, пропагандисты рассказывают, мол, есть обломки ракеты "Точка-У", которую вроде бы запустили ВСУ. Говорят о серьезных повреждениях.

Важно В Херсоне мирный митинг россияне разогнали газом и гранатами

Провокация россиян

Журналисты выяснили, что видео пропагандистов вообще было записано в 21:15, а взрывы были позже – около 22:50. Похоже, это очередная провокация российских захватчиков.



Когда пропагандисты записывали видео / Скриншот с телеграма

Что известно о взрывах

Местные жители сообщали, что оккупанты начинали обстрел Херсона прямо с других жилых районов.

Тогда раздались мощные взрывы. В соцсетях пишут, что впоследствии перестали работать российские телеканалы.

Какая ситуация в Херсоне

Россияне собираются провести так называемый "референдум" в Херсоне – по аналогу сценария "квазиреспублик" на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский отметил, что "референдум" в Херсоне поставит точку на переговорном процессе.

Украинцы выходят на митинги против оккупантов, однако их жестко разгоняют.

Смотрите также – оккупанты захватили горсовет Херсона: