Деокупация Юга состоится после уменьшения логистики противника. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Когда начнется освобождение Юга Украины

Левобережную Херсонщину и Запорожскую область, скорее всего, будут освобождать по сценарию правобережной части Херсонской области.

Там гораздо больше линии обороны россиян, там больше их личного состава. Вся эта масса упадет под своим же весом, когда перестанет работать логистика,

– сказал Коваленко.

Когда рухнет логистика начнется отсчет: неделя, две недели, три недели, месяц и все. Артиллерия, техника и мотострелковые подразделения беспощадно рухнут.

"Выдыхаются все. Нет полноценной ротации, нет компенсации потерь, нет постоянной замены поврежденной и сломанной технике. И начинается разрушение этой большой структуры из 150 тысяч личного состава, который находится на материковом Юге Украины", - отметил военно-политический обозреватель.



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Украинские воины будут прибегать и к другим методам освобождения левобережной Херсонщины. Сейчас это полноценно-наступательная операция, которую Силы обороны проводят достаточно взвешенно.

Основные ударные группы еще не пущены в действие.

Главный наш "кулак" еще даже не используется,

– сказал Александр Коваленко.

Как освобождали Правобережную Херсонщину

Наступление началось в мае 2022 года и похоже на то, как сейчас ВСУ продвигаются в Запорожской области.

"Шаг за шагом, медленно мы достигали этой цели. Переходили на левые берега рек, отрабатывали плацдармы у села Давыдов Брид, работали на севере Херсона", - рассказал Коваленко.

Усиление наступательных действий началось после нанесения ударов по Каховскому, Антоновскому автомобильному и железнодорожному мостам комплексами М142 HIMARS.

"Именно в июле началась интенсификация наступательных действий на правобережной Херсонской области. Достижение пика, именно влияние нарушенной логистики (оккупантов - 24 Канал), в конце августа - начале сентября", - добавил военный эксперт.

В октябре россияне поняли, что пришел конец и нет смысла оставаться на Правобережье Херсонской области.

Они начали процесс бегства с правобережной Херсонщины в октябре, а уже в ноябре мы были в Херсоне,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Что происходит на Юге Украины