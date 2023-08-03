Деокупація Півдня відбудеться після зменшення логістики противника. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Коли розпочнеться звільнення Півдня України

Лівобережну Херсонщину та Запорізьку область найімовірніше звільнятимуть за сценарієм правобережної частини Херсонської області.

Там значно більші лінії оборони росіян, там більше їхнього особового складу. Уся ця маса впаде під своєю ж вагою, коли перестане працювати логістика,

– сказав Коваленко.

Коли впаде логістика почнеться відлік: тиждень, два тижні, три тижні, місяць і все. Артилерія, техніка та мотострілецькі підрозділи нещадно рухнуть.

"Видихаються усі. Нема повноцінної ротації, нема компенсації втрат, нема постійної заміни пошкодженій та зламаній техніці. І починається руйнування цієї великої структури зі 150 тисяч особового складу, який є на материковому Півдні України", – зауважив військово-політичний оглядач.



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Українські воїни вдаватимуться й до інших методів звільнення лівобережної Херсонщини. Зараз це повноцінно-наступальна операція, яку Сили оборони проводять досить зважено.

Основні ударні групи ще не пущені в дію.

Головний наш "кулак" ще навіть не використовується,

– сказав Олександр Коваленко.

Як звільняли Правобережну Херсонщину

Наступ розпочався у травні 2022 року й схожий на те, як зараз ЗСУ просуваються у Запорізькій області.

"Крок за кроком, повільно ми досягали цієї мети. Переходили на ліві береги річок, відпрацьовували плацдарми біля села Давидів Брід, працювали на півночі Херсонщини", – розповів Коваленко.

Посилення наступальних дій розпочалось після завдання ударів по Каховському, Антонівському автомобільному й залізничному мостах комплексами М142 HIMARS.

"Саме в липні розпочалась інтенсифікація наступальних дій на правобережній Херсонщині. Досягнення піку, саме вплив порушеної логістики (окупантів – 24 Канал), наприкінці серпня – початку вересня", – додав військовий експерт.

У жовтні росіяни зрозуміли, що прийшов кінець й нема сенсу залишатися на Правобережжі Херсонської області.

Вони розпочали процес втечі з правобережної Херсонщини у жовтні, а вже у листопаді ми були в Херсоні,

– підкреслив Олександр Коваленко.

Що відбувається на Півдні України