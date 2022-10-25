Горит АЗС: в Днепре вспыхнул пожар после взрывов - есть жертвы

В Днепре во время воздушной тревоги вечером 25 октября слышались взрывы. Вероятно, в городе "прилет", вспыхнул пожар.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Однако попросил подождать официальной информации от ОВА.

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Похоже, снова прилет,

– написал Филатов.

Горит АЗС

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что загорелась автозаправочная станция БРСМ. По его словам, оккупанты запустили ракеты по Днепру, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Идет ликвидация пожара.

О звуках взрывов в Днепре сообщили в 21:15. До этого в регионе и соседних областях объявили воздушную тревогу.

Есть погибшие и раненные

Впоследствии Филатов сообщил, что, к сожалению, погибли минимум двое гражданских. Один человек находился в автомобиле, другой – на автомойке рядом с АЗС.

Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: один – в автомобиле, один – на автомойке,

– написал мэр Днепра.

Тимошенко также подтвердил, что два человека погибли. Еще двоих, по его словам, удалось спасти. По состоянию на 22.15 пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Чиновник также обнародовал видео, на котором видны масштабы возгорания.

"Прилет" прокомментировал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он рассказал, что враг попал в один из районов Днепра. Следовательно, россияне убили в городе двух человек, еще троих — ранили. Все детали выясняются.

К слову, Тимошенко также обнародовал видео, на котором видны масштабы возгорания.

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Обстрелы Днепропетровской области

Россияне фактически каждую ночь обстреливают Днепропетровскую область. Например, ночью 25 октября атаковали Никопольский район – били "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.

Во вражеский огонь попали три общины: Никопольская, Марганецкая и Мировская. Предварительно люди не пострадали. Однако были повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.

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