Поиск виновных и отсутствие политических компромиссов: Нефедов рассказал детали увольнения

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, которого вместе с командой отправили в отставку 24 апреля, называет такое решение политическим шагом руководства государства, чтобы найти "виновных" в недопоступлениях в бюджет.

Никакого общения и никакой явной критики перед увольнением не было – отметил Нефедов в эксклюзивном комментарии 24 каналу в программе "Что это было".

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"Уволили не только меня, но и всю команду. Я считаю, что это очень важно подчеркивать. Потому что все время постулируется, что это проблема именно в Нефедове", – сказал экс-глава таможни.

Откровенно говоря, политика – вещь несправделивая. Я даже определенным образом понимаю, что в любой стране при условии экономического спада и недопоступлений в бюджет, которые с этим связаны, будет происходить поиск виновных. Честно говоря, каких-то обид у меня нет. Жизнь ни для кого не справедливая,

– подчеркнул Нефедов.

В то же время его удивляет, почему уволили всю команду – людей, которые пришли из частного бизнеса, где возглавляли практики по таможне в крупнейших консалтинговых компаниях. "Они проработали 2,5 месяца. Это, честно говоря, вызывает у меня вопрос", – сказал экс-глава таможни.

"Никакого общения, никакой явной критики, совещаний, запрашиваемых документов, попыток понять планы и графики реформ – что сделано, а что нет, и по каким причинам – к моменту увольнения, откровенно говоря, тоже не было", – отметил Нефедов.

Если говорить о причинах отставки, то я могу только догадываться. Я понимаю политические обстоятельства. Я понимаю, что кого-то нужно выставить виновным в проблемах с бюджетом. Но я подозреваю, что основная причина, почему уволили именно всю команду – это были те подходы, которые мы постулировали. Неужели у меня не нашлось ни одного заместителя, который бы оказался достойным работать в старой или новой системе (даже не знаю, как уж ее называть)?

– заявил экс-глава таможни.

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Он убежден, что даже среди крупнейших критиков никто никогда не упрекал, что на центральном уровне собирались деньги. Точно никто не упрекал, что продавались должности, либо конкретные региональные таможни отдавались определенным политическим элитам на княжение, или что-то подобное.

"Наверное, я делал ошибки, как их делает каждый человек. Но это точно мои ошибки! Это не ошибки навязанные мне, это не политические компромиссы, которые были с кем-то. Я думаю, что это и стало началом конца", – подытожил Нефедов.

Что известно об отставке Нефедова