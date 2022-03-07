Поиски еще продолжаются: из-под завалов Винницкого аэропорта достали 15 человек

Российские убийцы 6 марта полностью разрушили аэропорт возле Винницы. Из-под завалов спасатели продолжают доставать тела.

Из-под руин админздания на территории винницкого аэропорта возлесела Гавришевка достали пятнадцать человек. Однако девять из них погибли.

К теме В результате российской атаки в Виннице пострадали 10 гражданских и военных

Среди жертв 5 гражданских и 4 военных. Пока ищут еще одного человека.



Спасатели на винницком аэропорту / Фото Руслана Шевчука

Почти полторы сотни спасателей

На месте трагедии работают 143 человека и 23 единицы спецтехники. Среди них 30 курсантов Высшего профессионального училища гражданской защиты Львовского государственного университета ГСЧС Винницы.

С Черного моря

Ракеты, направившиеся на Винницу, выпустили из акватории Черного моря. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Удар могли нанести стратегическими крылатыми ракетами Х-101 из бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95мс или Ту-160.

Ранее Игнат сообщил, что ракеты по Виннице выпущены из оккупированного Приднестровья. Однако Министерство обороны Молдовы это категорически отрицало.

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