Поиски лучшей жизни и выше зарплата: почему украинцы выезжают за границу и как это исправить

Ежегодно из Украины выезжают на заработки сотни тысяч людей. Согласно прогнозам, к 2023 году 3 миллиона трудоспособных украинцев уедут за границу в поисках работы.

О том, что будет с трудовой миграцией в Украине в 2022 году, почему мы традиционно занимаем высокие места в рейтингах стран, из которых выезжают на заработки, и можно ли что-то с этим сделать – рассказывает сайт 24 канала.

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Где чаще всего ищут работу украинцы

Согласно отчету о международной миграции (World Migration Report 2022), Украина занимает 8 место в списке стран, граждане которых выезжают на работу за границу, с показателем 5,5 – 6 миллионов человек. Из них более 1,5 миллиона украинцев работали в Польше.

За последние два года количество трудовых мигрантов из Украины, которые отправились в Польшу, увеличилось на 23,8%. А за последний год количество украинских заробитчан выросло на 19,2%. Об этом рассказывает компания по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Фонда социального страхования Польши.

При этом дефицит рабочей силы в Польше все еще присутствует, поэтому спрос на работников из Украины продолжает быть значительным.

В целом Польша остается одним из наиболее популярных направлений для трудовой миграции украинцев. Причин несколько. Во-первых, Польша – страна-сосед, член Европейского Союза, страна с уровнем жизни выше, чем в нашей стране, а также условия труда в Польше соответствуют европейским стандартам,

– говорится в результатах исследования grc.ua.

Чаще всего украинцы выезжают в Польшу / Фото Unsplash

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Какие еще страны популярны среди украинцев

Впрочем, ездят украинцы не только в Польшу. В топ популярных стран стабильно входят еще и Россия, Италия, Чехия и даже США.

Причин такой миграции довольно много. Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua рассказала, что это:

Неудовлетворенность уровнем заработной платы в Украине. В некоторых регионах Украины работы меньше, и соискатели сталкиваются с проблемой трудоустройства. Третьей основной причиной поиска работы за границей и, возможно, будущего переезда всей семьи является неуверенность украинцев в завтрашнем дне и желание лучшего будущего для своих детей.

Старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Александра Коломиец добавила, что оплата труда в Украине значительно ниже, чем в соседних странах. При этом доступ на рынки труда соседних стран является свободным. Это всегда способствовало неофициальному трудоустройству наших мигрантов за границей, в традиционно "теневых" секторах занятости – домашний труд, строительство, небольшие производства.

Польша, Россия, Италия, Чехия и США – страны, где чаще всего ищут работу украинцы / Фото Pixabay

Кроме того, испытывая нехватку рабочей силы, европейские страны проводят специальную политику привлечения работников из-за границы. Упрощаются условия трудоустройства, проводятся миграционные амнистии. Очень активной в этом плане является Польша – главная страна назначения украинских трудовых мигрантов. Александра Коломиец Старший экономист ЦЭС

Ольга Чубенко, основатель онлайн-сервиса работы за границей Jobian.com, привела пример, что в соседней Польше этот показатель в несколько раз выше: там минимальная заработная плата "чистыми" на 2022 год составляет от 2061,67 до 2363,57 злотых (приблизительная сумма в гривнах 14 430 – 16 550 гривен), тогда как в Украине минимальная зарплата сегодня 6 500 гривен, а с 1.10.2022 года ее планируют поднять до 6 700 гривен.

Молодежь не видит своего будущего в Украине, не верит, что может развиваться в профессии здесь, а не за границей. Но на самом деле квалифицированные кадры нужны всем украинским компаниям во всех сферах, за них идет борьба. Предприятия постоянно пытаются предложить лучшие средние по рынку условия труда, конкурентную заработную плату. Поэтому я убеждена, что у талантливой молодежи в Украине много перспектив для развития,

– отметила Виктория Кондрашихина, директор по персоналу АО "Фармак".

Что будет с трудовой миграцией в 2022 году

Надеяться на то, что трудовая миграция в Украине пойдет на спад в 2022 году, к сожалению, не приходится. Эксперты уверены, что в этом году украинцы продолжат активно выезжать за границу.

Руслана Березовская отметила, что подтверждением этого прогноза является тот факт, что в 2021 году после снятия карантинных ограничений показатели трудоустройства за границей наших сограждан очень быстро вышли на докарантинний уровень.

В 2021 году в результате успешных вакцинальных кампаний рынки труда европейских стран начали восстанавливаться, а условия въезда ослаблялись. Следовательно, повысился спрос на украинскую рабочую силу за границей, и с открытием границ появилась возможность его удовлетворить. И трудовые мигранты, ожидаемо, стали возвращаться в страны назначения,

– пояснила Александра Коломиец.

Украинские компании уже испытывают нехватку квалифицированных работников / Фото Unsplash

Виктория Кондрашихина рассказала, что компания, как и многие другие в Украине, остро ощущает отток кадров за границу, особенно молодежи. Кадровый голод в области науки особенно ощутим.

Тревожной считаю также тенденцию к росту невозвратной миграции. Молодежь уезжает за границу и выбирает оставаться там. Поэтому государство и работодатели должны системно работать в области развития рынка труда в Украине,

– подчеркнула эксперт.

Ольга Чубенко уверена, что та часть украинцев, которая выезжает на заработки по отработанному сценарию, продолжит формировать основной поток трудовых мигрантов в 2022 году. Тренд будет растущим, поскольку большинство украинцев уже вакцинированы, поэтому процедура пересечения границы и въезда на длительное время в зону ЕС для них ничем не будет отличаться от доковидной.

Что касается людей, которые думали, но не решались выехать на работу за границу, то сегодняшняя ситуация в инфополе, периодические обострения на границе и напряженная повестка дня, способны ускорить принятие решения в пользу трудоустройства в Евросоюзе. Анализируя запросы к нам на сайт с начала этого года, мы видим, что увеличились обращения украинцев, которые еще не имеют опыта работы за границей. Кандидаты интересуются нюансами, готовят документы и подбирают работу . Ольга Чубенко Основатель онлайн-сервиса работы за границей Jobian.com

Как можно исправить ситуацию с миграцией

Изменить неутешительную ситуацию с миграцией, которая обострялась годами, пока не так-то и просто, особенно в ближайшее время. Но можно предпринимать шаги для того, чтобы все это исправить в будущем. Александра Коломиец уверена, что в ближнесрочной и среднесрочной перспективе трудовая миграция из Украины не прекратится. Но ее масштабы сократятся, если реальная заработная плата будет расти, если в трудоизбыточных регионах благодаря улучшению инвестиционного климата будут появляться новые рабочие места.

Кроме того, важно проводить политику реинтеграции трудовых мигрантов, которые хотят снизить свою трудовую нагрузку и вернуться в Украину. Значительная часть из них хотела бы потратить заработанные средства на открытие бизнеса в Украине. Этому необходимо способствовать,

– добавила эксперт.

Искоренить трудовую миграцию в ближайшее время невозможно / Фото Unsplash

Виктория Кондрашихина подчеркнула, что бизнесу всегда важно быть компанией, в которой хочется работать. И это достигается не только путем предложения конкурентной заработной платы (которая на самом деле является временным мотиватором), но и путем инвестиций в собственное развитие, в инновационность производства, в научные разработки. Украинцам важно видеть, что в нашей стране есть много компаний европейского уровня и поэтому не обязательно выезжать за границу для того, чтобы иметь достойные условия труда.

Ольга Чубенко пояснила, что устойчивый спрос на украинские трудовые ресурсы является результатом конкуренции экономик. К сожалению, сегодня украинская экономика не имеет возможности конкурировать с европейскими, поэтому то, что сейчас мы не можем преодолеть, должны попытаться возглавить.

В частности, необходимо:

защищать права трудовых мигрантов при выезде на работу за границу, активно противодействовать мошенничеству на законодательном уровне через введение европейских стандартов в международное трудоустройство;

ужесточить ответственность за мошенничество при международном трудоустройстве;

стимулировать украинских трудовых мигрантов больше тратить заработанные средства в Украине и инвестировать в Украину;

учитывать пенсионный стаж, полученный за границей;

не забирать льготы и субсидии, если они работают за границей.

Кроме того, мы должны адаптировать законодательство, создав соответствующую нормативно-правовую базу, которая регламентирует не только процессы трудовой миграции из Украины, но и аспект трудоустройства украинцев, которые имеют опыт работы за границей, однако не хотят эмигрировать, оставаясь верными своей родине,

– резюмировала Ольга Чубенко.

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