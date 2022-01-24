Про те, що буде з трудовою міграцією в Україні у 2022 році, чому ми традиційно посідаємо високі місця у рейтингах країн, з яких виїжджають на заробітки, та чи можна щось з чим зробити – розповідає сайт 24 каналу.

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Де найчастіше шукають роботу українці

Згідно зі звітом про міжнародну міграцію (World Migration Report 2022), Україна посідає 8 місце у списку країн, громадяни яких виїжджають на роботу за кордон, із показником 5,5 – 6 мільйонів осіб. З них понад 1,5 мільйона українців працювали в Польщі.

За останні два роки кількість трудових мігрантів з України, які вирушили в Польщу, збільшилася на 23,8%. А за останній рік кількість українських заробітчан зросла на 19,2%. Про це розповідає компанія з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані Фонду соціального страхування Польщі.

При цьому дефіцит робочої сили в Польщі все ще присутній, тому попит на працівників з України продовжує бути значним.

Загалом Польща залишається одним з найбільш популярних напрямків для трудової міграції українців. Причин кілька. По-перше, Польща – країна-сусід, член Європейського Союзу, країна з рівнем життя вищим, аніж в нашій державі, а також умови праці у Польщі відповідають європейським стандартам,

– йдеться в результатах дослідження grc.ua.

Найчастіше українці виїжджають до Польщі / Фото Unsplash

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Які ще країни популярні серед українців

Втім, їздять українці не лише в Польщу. До топу популярних країн стабільно входять ще й Росія, Італія, Чехія та навіть США.

Причин такої міграції доволі багато. Руслана Березовська, керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua розповіла, що це:

Незадоволеність рівнем заробітної плати в Україні. В деяких регіонах України роботи менше, і претенденти стикаються з проблемою працевлаштування. Третьою основною причиною пошуку роботи за кордоном та, можливо, майбутнього переїзду всієї родини є невпевненість українців у завтрашньому дні та бажання кращого майбутнього для своїх дітей.

Старша економістка Центру економічної стратегії (ЦЕС) Олександра Коломієць, додала, що оплата праці в Україні є значно нижчою, ніж у сусідніх країнах. При цьому доступ на ринки праці сусідніх країн є вільним. Це завжди сприяло неофіційному працевлаштуванню наших мігрантів за кордоном, у традиційно "тіньових" секторах зайнятості – домашня праця, будівництво, невеличкі виробництва.

Польща, Росія, Італія, Чехія та США – країни, де найчастіше шукають роботу українці / Фото Pixabay

Крім того, відчуваючи брак робочої сили, європейські країни проводять спеціальну політику залучення працівників з-за кордону. Спрощуються умови працевлаштування, проводяться міграційні амністії. Дуже активною у цьому плані є Польща – головна країна призначення українських трудових мігрантів. Олександра Коломієць Старша економістка ЦЕС

Ольга Чубенко, засновниця онлайн-сервісу роботи за кордоном Jobian.com, навела приклад, що у сусідній Польщі цей показник у декілька разів вищий: там мінімальна заробітна плата "чистими" на 2022 рік становить від 2061,67 до 2363,57 злотих (приблизна сума в гривнях 14 430 – 16 550 гривень), тоді як в Україні мінімальна зарплатня сьогодні 6 500 гривень, а з 1.10.2022 року її планують підняти до 6 700 гривень.

Молодь не бачить свого майбутнього в Україні, не вірить, що може розвиватися в професії тут, а не за кордоном. Але насправді кваліфіковані кадри потрібні усім українським компаніям в усіх сферах, за них йде боротьба. Підприємства постійно намагаються запропонувати ліпші за середні по ринку умови праці, конкурентну заробітну плату. Тому я переконана, що у талановитої молоді в Україні багато перспектив для розвитку,

– зазначила Вікторія Кондрашихіна, директорка з персоналу АТ "Фармак".

Що буде з трудовою міграцією у 2022 році

Сподіватися на те, що трудова міграція в Україні піде на спад у 2022 році, на жаль, не доводиться. Експерти впевнені, що цього року українці продовжать активно виїжджати за кордон.

Руслана Березовська зазначила, що підтвердженням цього прогнозу є той факт, що у 2021 році після зняття карантинних обмежень показники працевлаштування за кордоном наших співгромадян дуже швидко вийшли на докарантинний рівень.

У 2021 році внаслідок успішних вакцинальних компаній ринки праці європейських країн почали відновлюватися, а умови в'їзду послаблювалися. Відтак, підвищився попит на українську робочу силу за кордоном, і з відкриттям кордонів з'явилася можливість його задовільнити. І трудові мігранти, очікувано, стали повертатися у країни призначення,

– пояснила Олександра Коломієць.

Українські компанії вже відчувають брак кваліфікованих працівників / Фото Unsplash

Вікторія Кондрашихіна розповіла, що компанія, як і багато інших в Україні, гостро відчуває відтік кадрів за кордон, особливо молоді. Кадровий голод у галузі науки особливо відчутний.

Тривожною вважаю також тенденцію до зростання неповоротної міграції. Молодь їде за кордон і обирає залишатися там. Тому держава та роботодавці мають системно працювати в області розбудови ринку праці в Україні,

– наголосила експертка.

Ольга Чубенко впевнена, що та частина українців, яка виїжджає на заробітки за відпрацьованим сценарієм, продовжить формувати основний потік трудових мігрантів у 2022 році. Тренд буде зростаючим, оскільки більшість українців вже вакциновані, тому процедура перетину кордону та в'їзду на тривалий час до зони ЄС для них нічим не відрізнятиметься від доковідної.

Щодо людей, які думали, але не наважувалися виїхати на роботу за кордон, то сьогоднішня ситуація в інфополі, періодичні загострення на кордоні та напружений порядок денний, здатні прискорити ухвалення рішення на користь працевлаштування в Євросоюзі. Аналізуючи запити до нас на сайт з початку цього року, ми бачимо, що збільшилися звернення українців, які ще не мають досвіду роботи за кордоном. Кандидати цікавляться нюансами, готують документи та підбирають роботу. Ольга Чубенко Засновниця онлайн-сервісу роботи за кордоном Jobian.com

Як можна виправити ситуацію з міграцією

Змінити невтішну ситуацію з міграцією, яка загострювалася роками, наразі не так-то й просто, особливо найближчим часом. Але можна робити кроки для того, аби все це виправити у майбутньому. Олександра Коломієць впевнена, що у близькостроковій та середньостроковій перспективі трудова міграція з України не припиниться. Але її масштаби скоротяться, якщо реальна заробітна плата буде зростати, якщо у трудонадлишкових регіонах завдяки покращенню інвестиційного клімату з'являтимуться нові робочі місця.

Крім того, важливо проводити політику реінтеграції трудових мігрантів, які хочуть знизити своє трудове навантаження і повернутися в Україну. Значна частина з них хотіла б витратити зароблені кошти на відкриття бізнесу в Україні. Цьому необхідно сприяти,

– додала експертка.

Викорінити трудову міграцію найближчим часом неможливо / Фото Unsplash

Вікторія Кондрашихіна наголосила, що бізнесу завжди важливо бути компанією, в якій хочеться працювати. І це досягається не лише шляхом пропонування конкурентної заробітної плати (яка насправді є тимчасовим мотиватором), але і шляхом інвестицій у власний розвиток, в інноваційність виробництва, у наукові розробки. Українцям важливо бачити, що в нашій країні є багато компаній європейського рівня і тому не обов'язково виїжджати за кордон для того, щоб мати гідні умови праці.

Ольга Чубенко пояснила, що сталий попит на українські трудові ресурси є результатом конкуренції економік. На жаль, сьогодні українська економіка не має можливості конкурувати із європейськими, тому те, що наразі ми не можемо подолати, маємо спробувати очолити.

Зокрема, необхідно:

захищати права трудових мігрантів, при виїзді на роботу за кордон, активно протидіяти шахрайству на законодавчому рівні через запровадження європейських стандартів у міжнародне працевлаштування;

посилити відповідальність за шахрайство при міжнародному працевлаштуванні;

стимулювати українських трудових мігрантів більше витрачати зароблені кошти в Україні та інвестувати в Україну;

враховувати пенсійний стаж отриманий за кордоном;

не забирати пільги та субсидії, якщо вони працюють за кордоном.

Крім того, ми повинні адаптувати законодавство, створивши відповідну нормативно-правову базу, яка регламентує не лише процеси трудової міграції з України, але й аспект працевлаштування українців, що мають досвід роботи за кордоном, проте не хочуть емігрувати, залишаючись вірними своїй батьківщині,

– резюмувала Ольга Чубенко.

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