Поисковые работы на месте ракетного удара по Днепру
Источник:ГСЧС
В Днепре 17 января завершили поисковые работы на месте ракетного удара. Поисковые работы после обстрела многоэтажки продолжались 3 дня.
Работникам ГСЧС удалось спасти 39 человек, из которых шестеро детей. В результате атаки российских террористов погибли 44 человека, из них 5 детей.
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Удар по дому в Днепре унес жизни 44 человек
Кроме того, из-за российского обстрела Днепра травмированы 79 человек, из них 16 детей. Спасатели получили 47 сообщений о безвестно пропавших, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резиченко уточнил, что младшему мальчику, погибшему в результате теракта, не было и года. Также Резниченко сообщил, что поисково-спасательная операция длилась 69 часов.
Россия атаковала дом в Днепре: что известно о ракетном ударе
- В субботу, 14 января, около 16 часов Россия нанесла ракетный удар по дому в Днепре во время массированной атаки Украины. В результате удара оккупантов был разрушен целый подъезд дома – от 9 до 2 этажа. Находившиеся в здании люди оказались под завалами. Спасатели сразу приступили к разбору завалов и спасению людей.
- Российские военные нанесли удар по Днепру ракетой типа X-22. Это подтвердили в разведке Британии, а также момент удара попал на видео.
- В Воздушных силах отметили, что у Украины нет средств, чтобы сбивать ракеты типа X-22. Ракетой такого типа враг также атаковал Кременчуг 27 июня 2022 года. Всего Россия выпустила по Украине более 200 ракет X-22, но силы ПВО не сбили ни одну.
- В Кремле пытались воспользоваться скандальным заявлением советника Офиса Президента Алексея Арестовича. Последний выразил мнение, что якобы российская ракета была сбита украинским ПВО, после чего упала на дом.
- В воздушных силах опровергли заявление Арестовича. На фоне критики Арестович решил написать заявление на увольнение.