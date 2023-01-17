Поисковые работы на месте ракетного удара по Днепру

В Днепре 17 января завершили поисковые работы на месте ракетного удара. Поисковые работы после обстрела многоэтажки продолжались 3 дня.

Работникам ГСЧС удалось спасти 39 человек, из которых шестеро детей. В результате атаки российских террористов погибли 44 человека, из них 5 детей.

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Кроме того, из-за российского обстрела Днепра травмированы 79 человек, из них 16 детей. Спасатели получили 47 сообщений о безвестно пропавших, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резиченко уточнил, что младшему мальчику, погибшему в результате теракта, не было и года. Также Резниченко сообщил, что поисково-спасательная операция длилась 69 часов.

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