Противокорабельный "Нептун" стал еще мощнее: первые фото обновленного комплекса ВСУ
Источник:Defense Express
На Киевском конструкторском бюро "Луч" разработали обновленную версию противокорабельного наземного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Впервые обновленные комплексы украинцы смогут увидеть на параде ко Дню Независимости.
На параде 24 августа в центре Киева проедут 7 обновленных комплексов. Однако на вооружении в ВМС Украины обновленный противокорабельный комплекс появится в первом полугодии 2022 года.
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При обновлении старой версии учли требования Минобороны
В состав нового противокорабельного наземного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" входит 19 единиц техники:
- подвижной командный пункт;
- 6 пусковых установок УПСУ-360;
- 6 транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360;
- 6 транспортных машин ТМ-360.
В обновленном комплексе заменили шасси. Сделали это по требованию Министерства обороны из-за того, что ЗАО "АвтоКрАЗ" не может вовремя поставлять детали шасси, которые были в старой версии.
Новая транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360
Возможности обновленного комплекса поражают
Один дивизион ЖК-360МЦ "Нептун" имеет в комплекте 72 крылатые ракеты. Их можно запускать с интервалом 3-5 секунд. Вес одного боеприпаса составляет 870 килограммов, а скорость – 900 километров в час.
Крылатая ракета может нанести удар цели на расстоянии 280 километров. Ее мощности достаточно, чтобы потопить корабль с водоизмещением до 5000 тонн.
Новая крылатая ракета Р-360 / Фото Defense Express
"Нептун" успешно прошел испытания
Все необходимые испытания обновленный комплекс прошел. Теперь "Нептун" может противостоять крейсерам, эсминцам, фрегатам, корветам, десантным и танкодесантным кораблям в любое время года и время суток и независимо от погодных условий.
Противокорабельный наземный комплекс РК-360МЦ "Нептун" во время испытаний / Фото Defense Express