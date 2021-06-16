Появились яркие личности, – полковник МВД Кур предположил, кто заменит Авакова

Арсену Авакову и его команде не удалось избежать скандалов, однако их деятельность принесла и позитивные последствия. В то же время возможной является смена руководства МВД.

Об этом рассказал начальник управления криминальной разведки Министерства внутренних дел Украины с 1994 по 2000 год Валерий Кур. Он отметил, что из всех министров внутренних дел, которые были в Украине за годы независимости, Арсен Аваков не является худшим.

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"Я насчитал значительное количество негодяев, честно скажу. Поэтому перечислим положительное: он (Аваков – 24 канал) создал мощное Министерство внутренних дел, которое сегодня сосредотачивает в своих руках очень сильные милитаризированные структуры", – сказал Валерий Кур.

Он добавил, что речь идет о миграционной службе, Нацполиции и Нацгвардии в частности. В то же время Кур считает, что Аваков не столько политик, сколько бизнесмен, однако положительные последствия его деятельности все-таки есть.

"Посчитаем негативное: реформу завалил, прогнал оттуда грузинскую команду, которая и начала реформы, и это были положительные результаты. Теперь полностью политизировал Министерство внутренних дел, бюрократия "заела" МВД. Я думаю, конечно, будет отставка", – сказал полковник.

Кто может заменить Авакова в МВД

Валерий Кур отметил, что Аваков сейчас и бизнесмен, и политик, поэтому вряд ли Верховная Рада легко решится и уволит его с этой должности.

Согласитесь, какие яркие личности появились на замену Авакову – Алексей Данилов, посмотрите, как он себя проявил. Я его знаю еще с юношеских времен. Он – сильная личность,

– сказал Кур.

По его словам, смена руководства МВД может касаться и условий на пути в Евросоюз и НАТО. В то же время Валерий Кур пояснил, что назначение в МВД Олега Татарова повлечет "бунт среди народа".

"Его (Татарова – 24 канал) везде признавали как спокойного, "ровненького", который не замахивается на большое. Но это же человек, который запятнал себя отвратительными скандалами. Поэтому, я думаю, для президента Зеленского это будет еще хуже", – считает экс-начальник управления криминальной разведки МВД.

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Вероятная отставка Авакова: коротко