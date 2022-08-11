Появились новые кадры последствий взрывов в Крыму: на этот раз в инфракрасном диапазоне
Источник:твиттер Вима Цвейненбурга
российские воздушные силы потеряли у Новофедоровки в Крыму 9 самолетов. Журналисты опубликовали фото, демонстрирующие последствия взрывов.
Фотографии сделали в инфракрасном диапазоне. Красный цвет указывает на живую растительность, а черный – сгоревшую землю после взрыва.
Украина имеет полное право наносить удары по военным целям в Крыму, – Минобороны Британии
Мы создали изображение False-Color атаки на авиабазу "Саки" в оккупированном Россией Крыму, чтобы показать следы пожара,
– рассказал журналист проекту Bellingcat.
Как выглядела база до и после удара: анимация
На кадрах видно, что черный цвет охватил почти всю территорию авиабазы, а также соседние строения.
Что известно о взрывах в Крыму
9 августа на аэродроме "Саки" у Новофедоровки прогремели мощные взрывы. В сети сразу появились видео, как туристы в панике убегают с пляжа, потому что в небе поднялся густой столб дыма. Оккупационные власти заявили, что все "под контролем" и начали придумывать разные объяснения. Наконец остановились на "нарушении правил пожарной безопасности".
Вооруженные Силы Украины официально не заявляли, что они атаковали вражескую базу. Однако утром 10 августа в Генштабе сообщили, что наши защитники ликвидировали в сутки 9 вражеских самолетов. Через некоторое время Воздушные силы подтвердили, что говорится о Саках.
Актуально Как выглядит аэродром в Крыму после взрывов: появились первые спутниковые снимки
Аналитики американского Института изучения войны считают , что россияне не обвиняют ВСУ в атаке, потому что имеют на это собственные причины. В частности, врагу не выгодно признавать, что российская система ПВО не идеальна.
В то же время, международные партнеры Украины убеждены, что наши военные имеют полное право атаковать вражеские военные объекты на территории полуострова. Ведь Крым – это Украина.