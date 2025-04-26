Появились первые кадры и детали встречи Зеленского и Трампа в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Базилике Святого Петра. Их разговор длился около 15 минут.

Зеленский и Трамп договорились продолжить переговоры сегодня. Команды работают над организацией продолжения встречи, передает 24 Канал.

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Что известно о переговорах Зеленского и Трампа

Зеленский и Трамп встретились в Риме в Базилике Святого Петра утром 26 апреля. Их встреча длилась всего около 15 минут.

Заметим, что лидеры договорились продолжить переговоры сегодня. Сейчас команды работают над организацией продолжения их переговоров.

Встреча Трампа и Зеленского в Риме / Фото, предоставлено 24 Каналу

Также, судя по фото, на поминальной службе присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

Макрон и Стармер также присутствовали / Фото, предоставлено 24 Каналу

Добавим, что по словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, переговоры между Зеленским и Трампом прошли "продуктивно".

Как разговор Трампа и Зеленского прокомментировали в Белом доме

В субботу, 26 апреля, президент Украины вместе с первой леди прибыл в Рим на похороны Папы Франциска. Во время мероприятия Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом.

По словам директора по коммуникациям Белого дома Стивена Ченга, лидеры провели продуктивную беседу. Он отметил, что более подробная информация будет обнародована позже.

"Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию", – отметил Ченг.

Почему встреча Зеленского и Трампа была под вопросом

Из-за российской атаки на Киев 24 апреля президент Украины вынужден был досрочно завершить визит в Южно-Африканскую Республику. Участие в церемонии прощания с Папой Франциском также оставалось под вопросом. Сначала в Рим планировали отправиться первая леди Украины и заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

В то же время накануне Трамп высказал предположение, что во время поездки в Рим он может встретиться с Зеленским. В своей соцсети Truth Social он написал, что это "хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной".

Издание La Repubblica ранее сообщало, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским должна была начаться в 8:00 по местному времени (9:00 по Киеву), незадолго до начала церемонии погребения. Отмечается, что президент США планирует покинуть Италию до обеда.