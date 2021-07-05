Появились жуткие видео оползня в Японии: пропавших без вести уже более 100, есть погибшие

В Японии из-за сильных дождей 3 июля произошел крупный оползень. Непогода больше всего наделала бед в городе Атаме. Там количество погибших и пропавших без вести возросло.

Соответствующее заявление сделали власти города. Британское издание пишет, что количество пропавших возросло после того, как власти проверили реестры жилых домов.

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Из-за оползня в Японии количество пропавших без вести возросло

Власти города сообщили, что из-за непогоды известно о гибели 3 человек. Количество пропавших без вести возросло от 20 до 113 человек.

Городские власти сообщили, что удалось спасти 23 человека. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что делают все возможное, чтобы спасти как можно больше людей.

Появилось видео жуткого оползня

На видео заметно, как огромный сдвиг почвы накрывает автомобили, разрушает дорогу и все на своем пути. Оползни в городе разрушили ориентировочно 130 зданий.

Жуткий сдвиг грунта в Атаме: смотрите видео

(Осторожно! Не стоит просматривать видео чувствительным людям)

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