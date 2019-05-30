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      Появились фото с места катастрофы вертолета на Ровенщине: аварию расследует ГБР

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      Фото с места катастрофы военного вертолета Ми-8 на Ровенщине
      Фото с места катастрофы военного вертолета Ми-8 на Ровенщине / Dbr.gov.ua

      Фото с места катастрофы военного вертолета Ми-8 на Ровенщине опубликовало в сети Государственное бюро расследований. Именно следователи ГБР расследуют обстоятельства падения воздушного судна.

      Следователи сейчас работают на месте падения вертолета, и выясняют обстоятельства авиакатастрофы. Уголовное дело расследуют как нарушение правил полетов.

      Читайте также: Катастрофа вертолета в Ровенской области: имена погибших военных

      Катастрофа вертоліт Мі-8 Рівненська область фото аварія
      Фото с места падения военного вертолета на Ровенщине

      Военный вертолет Ми-8 разбился 29 мая на Ровенщине вблизи села Сестрятин во время тренировочного полета в рамках плановых учений "День-Ночь". В катастрофе погибли все 4 члена экипажа – военнослужащие 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, которая базируется в Бродах на Львовщине.

      Самолет упал по неизвестным пока причинам на расстоянии около трех километров от Сестрятина и мгновенно загорелся. Спасатели уже нашли тела 2 погибших военных, еще 2 тела – ищут.

      Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Вооруженных сил Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств крушения вертолета.

      Падіння вертольота Мі-8 Рівненська область фото з місця катастрофи
      Фото с места катастрофы вертолета на Ровенщине

      Катастрофа військовий вертоліт Мі-8 Рівненщина фото з місця аварії розбитий вертоліт
      Вертолет после падения на Ровенщине сразу же загорелся
       

      blog_ava
      Четыре человека погибли в результате крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области
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      Теги: Новости Украины Жертвы Вооруженные силы Украины Новости Львова Ровно авиация Аварии и ДТП Катастрофа Крушение военного вертолета Ми-8 в Ровенской области Расследования Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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