Появились новые данные о причинах пожара в Кемерово
Инструктор детской площадки кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Сергей Сочинский подтвердил, что пожар начался в батутной яме.
Об этом сообщает "Интерфакс".
В частности, он рассказал, что, вероятно, причиной стала проводка или искра с потолка.
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Там был целый пучок кабелей. Дети в яме и никто из персонала точно не курили,
– сказал Сочинский.
Кроме того Telegram канал Mash опубликовал заключение специалистов пожарной лаборатории МЧС России о причине пожара.
Чрезвычайники подтвердили, что пожар начался с поджога в детском "сухом" бассейне. Далее огонь быстро распространился из дальнего угла бассейна на сетку, которая свисала с потолка, и "полез" по ней вверх.
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Так пламя дошло до стенки для скалолазания. Дермантиновая обшивка быстро загорелась и от нее стали улетать горящие куски. В этот момент огонь пережег провода и автоматика выключила электричество. Тогда-то и погас свет в ТЦ, погрузив все во мрак,
– отметили в МЧС.
Кроме того в заключении специалистов также говорится, что над потолком в детской игровой зоне были натянуты веревки, которые сгорали и падали в разные стороны, создавая новые очаги возгорания.
Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате.
Число погибших в пожаре достигло 64-х человек.
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