З’явилися нові дані щодо причини пожежі в Кемерово

Інструктор дитячого майданчика кемеровського ТЦ "Зимова вишня" Сергій Сочинський підтвердив інформацію, що пожежа почалася в батутній ямі.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Зокрема, він розповів, що, ймовірно, причиною стала проводка або іскра зі стелі.

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Там був цілий пучок кабелів. Діти в ямі і ніхто з персоналу точно не курили,

– сказав Сочинський.

Окрім того Telegram-канал "Mash" опублікував висновок фахівців пожежної лабораторії МНС Росії щодо причини пожежі.

Надзвичайники підтвердили, що пожежа почалася з підпалу у дитячому "сухому" басейні. Далі вогонь швидко поширився з далекого кута басейну на сітку, що звисала зі стелі і "поліз" по ній вгору.

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Так полум'я дійшло до стінки для скелелазіння. Дерматинова обшивка швидко зайнялася і від неї стали відлітати палаючі шматки. У цей момент вогонь перепалив дроти і автоматика вимкнула електрику. Тоді-то і згасло світло в ТЦ, зануривши все в морок,

– зазначили в МНС.

Окрім того у висновку фахівців також мовиться, що над стелею в дитячій ігровій зоні були натягнуті мотузки, які згорали і падали в різні боки, створюючи нові вогнища займання.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті.



Кількість загиблих під час пожежі сягнула 64-ох осіб.